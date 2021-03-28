Протестувальники розмалювали фарбою двері Офісу президента під час акції на підтримку Сергія Стерненка

Київська художня галерея «Речовий доказ» пропонує Офісу президента викупити двері з Банкової, яку 20 березня розмалювали протестувальники на акції в підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, та продати їх на аукціоні.

«Оскільки суспільний інтерес до цього об'єкту не вщухає: двері експонуються в телеефірах, їх зображення розтиражовано в ЗМІ, вони набули статусу історичного та художнього артефакту: ми впевнені, що відкритий аукціон дозволить реалізувати твір значно вище його номінальної вартості», – повідомляє онлайн-версія фестивалю Senka.

Звернення «Речового доказу» опублікувала адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська. Галерея хоче викупити ці двері за ціною, яка на 10% перевищуватиме вартість нових дверей.

«Такі двері в зазначеному вигляді мають художню цінність, а відтак їх реставрація буде фактично знищенням такого артоб’єкту. Враховую це зазначене вище, просимо розглянути питання оплатної передачі таких дверей нашій галереї», – йдеться у заяві.

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29 березня в Офісі президента відмовилися від пропозиції художньої галереї продати їм розмальовані двері з Банкової. В ОП кажуть, що не вважають обмальовані частини будівлі об'єктами мистецтва.

Мітинг на підтримку Стерненка під Офісом президента: що відомо

Увечері в суботу, 20 березня, під час акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка мітингарі розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

МВС зазначило, що поліцейські свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Одного з учасників акції – ветерана АТО/ООС Влада Сорда – затримали. Поліція також побила людей, які домагалися звільнення затриманого з відділку.

Пошкодження своєї будівлі Офіс президента оцінив у 2 млн грн. 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.

Підозри вже отримали шість активістів – голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний, лідер руху «Гонор» Сергій Філімонов, Владислав Сорд, Олексій Білковський, Давид Гаджимурадов та Євген Строкань.