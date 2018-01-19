ICTV перезніме популярний комедійний серіал «Леся+Рома»

Акторів на ролі нових Лесі і Роми оберуть на всеукраїнському кастингу

КультураК. С., сьогодні, 17:436050

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ICTV перезніме популярний комедійний серіал «Леся+Рома»
«Леся + Рома» - перший україномовний комедійний серіал, який вийшов в ефір у 2005 році

Канал ICTV розпочинає роботу над запуском сучасної версії першого українськомовного комедійного серіалу «Леся+Рома», що був дуже популярним у 2000-х. Уже оголошено всеукраїнський кастинг на головні ролі. Про це 19 січня повідомив «Детектор медіа».

Спробувати опинитися героями серіалу можуть чоловіки та жінки віком від 27 до 37 років, з акторським досвідом та без нього, йдеться в повідомленні.

На глядачів чекає повністю оновлений серіал під назвою «Леся+Рома. Наш час». Продюсери обіцяють, що Леся та Рома стануть героями нашого часу та шукатимуть рецепт сімейного щастя в реаліях сучасного світу.

Нагадаємо, «Леся+Рома» - перший українськомовний комедійний серіал, який вийшов в ефір ICTV у січні 2005. Загалом було знято шість сезонів. Головні ролі зіграли актори Ірма Вітовська та Дмитро Лалєнков. Сюжет серіалу – життя пари, яка намагається розібратися з проблемами, що виникають ледь не на кожному кроці. Ревнощі та непорозуміння, пошук компромісів та звичайні сімейні радощі – все це Леся та Рома переживають весело та з гумором. Серіал неодноразово називали «життєвою енциклопедією в анекдотах».

Серіал є українською версією міжнародного франко-канадського телепроекту «Un gars, une fille», реалізованого у понад 30 країнах світу.

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