На Львівщині через погіршення ситуації із коронавірусом запровадили жорсткі обмеження – закриті непродовольчі магазини, ресторани, кафе, розважальні заклади та ТРЦ. У Львові навіть частково обмежили курсування громадського транспорту, намагаючись зупинити поширення небезпечного вірусу. Влада закликає львів’ян і жителів області виходити з дому лише у разі крайньої потреби та радить обмежитися в побуті продуктами першої необхідності, щоби тривалий час не стояти в чергах супермаркетів або ринків.

Головні правила безпечних покупок нині – бути в масці, дотримуватися дистанції, обробляти руки спеціальним спиртовмісним дезінфектором, бажано використовувати рукавички.

Якщо ви прагнете уникнути скупчення людей та мати усі потрібні харчі для себе або ж для своїх близьких – тоді краще скористатися сервісами з доставки продуктів.

Чому варто скористатися доставкою?

Доставка продуктів – це безпечний спосіб купити базовий набір харчів, а також смаколиків, і не ходити у людні місця. Адже візит до супермаркету чи магазину, де ви перебуваєте поруч із багатьма людьми, пов’язаний із ризиком заразитися коронавірусом, що легко поширюється повітряно-крапельним шляхом у замкнених просторах.

Доставка – це ще й можливість уникнути конвеєрної стрічки на касі, кнопок автоматів та банкоматів, купи паперових чеків, на яких потенційно може бути вірус.

Нині багато служб доставки продуктів суттєво покращили свою роботу, порівняно із весняним локдауном минулого року, і можуть оперативно привезти все необхідне.

Де можна замовити?

У Львові є кілька загальноукраїнських сервісів з доставки, також у місті працюють продуктові кур’єри від великих мереж супермаркетів.

Уже понад рік власний сервіс інтернет-замовлень розвиває «Рукавичка» – найбільша у Західній Україні мережа супермаркетів. Зараз вона налічує 180 магазинів і присутня майже в кожному місті, смт чи великому селі західного регіону. Саме таке охоплення є перевагою мережі, оскільки доставку від «Рукавички» мають змогу замовити не лише жителі обласних центрів, але й покупці з невеликих населених пунктів.

Кур’єр від «Рукавички» обов'язково довозить продукти до дверей вашого будинку або квартири.

Що можна замовити?

У «Рукавичці» можна замовити додому більшість продуктів, які є в мережі супермаркетів. Це свіже м’ясо, овочі та фрукти, сири і набіл, різні напої, бакалія та побутова хімія. Ціни на товари у магазинах у вашому населеному пункті та для доставки є однаковими. Загалом вартість товарів у «Рукавичці» є помірною, окрім того управителі магазинів пильнують, щоби вони зберігалися належними чином та були свіжими.

До слова, замовити в «Рукавичці» можна не лише буденні продукти, але й різні смаколики, наприклад італійське ігристе вино, та товари власного імпорту мережі – різноманітні сири, грецькі маслини та інші наїдки.

Як це зробити?

Щоби замовити продукти в «Рукавичці», треба зайти на сайт мережі та обрати інтернет-магазин. У меню, яке відкриється, обираєте ті товари, які вам потрібні, потім оформлюєте замовлення.

Для тих, хто не має доступу до інтернету або не є досвідченим користувачем, є варіант замовити необхідне за допомогою гарячої лінії «Рукавички» за номером 0-800-50-81-50. Лінія працює щодня з 8:00 до 22:00.

У Львові, якщо ви замовите товарів на суму від 600 грн, тоді доставка буде безкоштовною. Якщо сума буде меншою, тоді вартість доставки буде 59 грн. Обрати можна будь-що з асортименту вагою до 30 кг.

В інших населених пунктах, мінімальне замовлення з безкоштовною доставкою – це 250 грн. Вартість доставки для меншого замовлення – 30 грн. Обмеження щодо ваги товарів – не більше, ніж 10 кг.

Коли чекати замовлення?

Ви зробили замовлення зранку або вдень до 16:00, тоді чекайте на ваші товари вже сьогодні – їх мають привезти до 21:00. Якщо ви не встигли до 16:00, тоді отримаєте його наступного дня. Цей графік є актуальним як для Львова, так й для інших міст і селищ, де присутня мережа «Рукавичка».

Як розплатитися з кур’єром?

У Львові оплатити своє замовлення можна карткою під час отримання – кур’єри мають термінали для оплати.

В інших населених пунктах оплата відбувається готівкою – її треба віддати кур’єрові мережі в руки.

Усі представники мережі, які доставляють продукти, видають клієнтам разом із їхнім замовленням також чек, що підтверджує покупку.

Чому це безпечно?

Замовляти доставку продуктів додому безпечно з кількох причин.

По-перше, зробивши замовлення потрібних продуктів, ви уникнете натовпу, який є в звичайних магазинах, особливо у вечірню годину пік. Ви контактуватимете лише з кур'єром у захисному одязі.

По-друге, оглянувши своє замовлення, ви можете одразу повернути те, що вас не влаштовує. Це може бути як окремий товар, так й ціле замовлення. Наприклад, продукти в упаковці, яка пошкодилась під час транспортування. Повернення – це гарантоване законом право споживача, ви не мусите купувати те, що вас з якоїсь причини не влаштовує. Єдине, що не можна повернути, це алкогольні напої та цигарки належної якості.

Які ще «фішки» є у цієї доставки?

Якщо ви раптом не знайшли потрібного товару в інтернет-магазині, але пам’ятаєте, що колись купували його в «Рукавичці», тоді залиште коментар до свого замовлення на сайті. Фахівці, які збиратимуть ваш пакунок, врахують це побажання і додадуть потрібний вам товар. Також про бажану позицію можна повідомити телефоном на гарячу лінію.

В інтернет-магазині також діють картки лояльності «Фішка» та «Родина» – це дозволить вам накопичувати бонуси так само, як й під час розрахунку на касі в магазинах, та брати участь у спеціальних акціях.