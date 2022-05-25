Надія Дубченко, засновниця та очільниця інноваційної освітньої мережі PIPL Lyceum та GlobalKids

Часто, віддаючи дитину до школи, батьки постають перед вибором, який навчальний заклад обрати: державний чи приватний. Звісно, їм доводиться зважити низку нюансів, наприклад, відстань до школи, методики викладання у ній, атмосферу та спільні інтереси дітей, які навчатимуться разом. Внесла в освітній процес свої корективи і війна, тож тепер особливо важливою стала ще й безпека.

Так, у Львові працює інноваційний ліцей PIPL Lyceum, у якому враховані всі потреби учнів, починаючи від сучасних методик навчання і закінчуючи якісним харчуванням. Більшість людей вважають, що потрапити у приватний заклад просто, та насправді це не зовсім так. Зокрема, аби вступити у PIPL Lyceum, дітям цьогоріч потрібно пройти тестування. Про те, як воно відбуватиметься та чим цей заклад вирізняється з-поміж інших, сьогодні ми поспілкувалися з Надією Дубченко, засновницею та очільницею інноваційної освітньої мережі PIPL Lyceum та GlobalKids.

Як з’явився інноваційний ліцей PIPL Lyceum і яка його головна місія?

Цей інноваційний ліцей з’явився на міцному фундаменті та досвіді 4-х років роботи. Наша мережа розпочала свою історію у 2018 році відкриттям першої школи ThinkGlobalLviv на вул. Зеленій, 115а. З часом ми набирали обертів, вдосконалювали свою навчальну програму, відкривали нові локації та переродились в інноваційну освітню мережу PIPL Lyceum і GlobalKids (GlobalKids – це наш бренд, під яким працює садочок від 1,5 року та початкова школа 0-4 класи). На цю мить у нас вже є три локації, у яких працює садочок, 3 початкові школи та 2 ліцеї. Наша головна місія – це виховання нового інтелектуального покоління.

Тут варто сказати про назву нашого ліцею, яка також з’явилась не просто так. У ній закладено глибокий зміст – повна назва ліцею звучить як Prime Innovative Private Lviv Lyceum (Перший інноваційний приватний львівський ліцей). Абревіатура (як англійська, так і українська) співзвучна з англійським словом «people», що відображає наше завдання – бути про людей і для людей, адже наші люди (і студенти, і їхні батьки, і працівники) – це наш головний ресурс.

На яких умовах діти можуть потрапити на навчання в PIPL Lyceum?

Щоб потрапити до нас на навчання, дитині потрібно зареєструватись та пройти вступне тестування. Також у нас передбачено зустріч-знайомство з психологом, на якій присутні й батьки дитини. Серед особистих якостей, якими потрібно володіти, щоб затриматись у нашому ліцеї, є безумовно любов до навчання, емпатія, креативність, добре ставлення до оточення, ввічливість, відповідальність, дисципліна, не конфліктність, проактивність, але разом з тим – підліткова безтурботність та легкість, з якою діти виконують все нові та нові завдання, рухаються вперед та досягають своїх цілей.

Ви здивували усіх оголошенням про вступне тестування до ліцею – які предмети потрібно здати і який прохідний бал?

Так, я розумію, що це трохи дивно, коли приватна школа не бере усіх, хто бажає, а проводить вступний відбір. Але це наша боротьба, насамперед, із стереотипом, що приватна школа – це забави та вседозволеність, місце, щоб пробути день в безпеці і все. Ми крок за кроком ламаємо цей стереотип вже 4 роки. Також вступне тестування у нашому ліцеї дасть можливість тим родинам, для яких знання та добра освіта є в пріоритеті, обрати хорошу приватну школу і дуже добре оточення для своїх дітей. Адже усіх, хто подає до нас заявки на вступ та тестування, об’єднують спільні цінності та схожа мотивація. Наші діти хваляться складеним іспитом Cambridge на рівні В2 у 8 чи 9 класі, а не новим айфоном – і ми робимо все, щоб зберігати цю атмосферу у нашому середовищі.

Батьки мають можливість продублювати своє оточення для дітей, а не віддавати їх у найближчу школу, де люди об’єднані за географічним критерієм, а не за критерієм цінностей. До слова, у нас навчаються діти з цілого Львова, а також з передмість – батьки шукають добру школу, а не таку, яка близько до дому.

Щодо предметів, то тестування проводимо з математики, української мови та англійської мови. Прохідний бал – 8 (середній бал з трьох предметів).

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У які терміни проходитиме тестування та чи потрібна попередня реєстрація?

Так, реєстрація потрібна. Її можна пройти у нас, на сайті ліцею. Тестування будемо проводити у 3 хвилі – останній тиждень травня, червня та липня. Після реєстрації наш адміністратор детально проконсультує та повідомить точну дату та годину.

Чи є якісь приємні бонуси для учнів, які пройдуть тест на відмінно?

Звичайно, якщо у нас будуть такі кандидати – ми будемо дуже щасливі. Бонус за отримання 12 балів з усіх предметів під час вступу – це цілий рік 3-разового харчування за рахунок школи.

У ваш навчальний заклад можуть потрапити лише львів’яни чи мешканці будь-яких міст України?

Обмежень щодо того, звідки дитина приїхала, у нас немає. В PIPL Lyceum приймають школярів з будь-якого куточка України. Єдине, що батьки таких дітей мають фізично мешкати у Львові чи в околицях міста, щоб забезпечити їм можливість відвідувати ліцей.

У якому форматі у вас зараз відбувають уроки: онлайн чи офлайн. Розкажіть детальніше про процес

Сьогодні у нас живі уроки щодня у дистанційному форматі, ми змушені так завершити цей навчальний рік, але на наступний рік у нас вже є плани, ми матимемо 4 формати навчання, які враховують обставини карантину та війни. Наші діти активно навчаються, уроки динамічні, кожен урок оцінюється. Діти відвідують заняття, здають завдання, зараз активно готуються до семестрових контрольних робіт. Певна частина наших дітей здавали завдання наперед, адже поїхали навчатись за кордон від школи – до Фінляндії та Канади.

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Які плани у вас щодо розвитку ліцею PIPL Lyceum у майбутньому?

Зараз війна, будувати плани на далеку перспективу складно, а на найближчий час у нас є один великий план – підготувати нашу нову будівлю до нового навчального року. Ми припускаємо, що можемо встигнути не все до початку навчання. Але впевнена, що родини, котрі йтимуть з нами пліч-о-пліч на шляху до реалізації цього проєкту та відкриття школи, вже через рік зможуть з впевненістю сказати – ми вчимось у кращому приватному ліцеї Заходу України. Ми так сильно віримо в ЗСУ, віримо у свої сили, що працюємо, не покладаючи рук, аби вже у вересні побачити дітей у стінах школи.

Школа – це особливе середовище, де дитина проводить більшу частину дня, набуває досвіду у спілкуванні з однолітками та вчителями, опановує знання та формує своє світобачення. Саме тому так важливо, аби навчальний заклад дозволив школяреві обрати правильний шлях у житті, іти в ногу з сучасними трендами та пишатись своєю освітою. Якщо ви мрієте, щоб ваша дитина навчалась в інноваційному ліцеї PIPL Lyceum вже у вересні, то саме час записати її на вступне тестування, участь у якому є абсолютно безкоштовною. Зробити це можна за посиланням. Чому б ні - а раптом?

Для тих учнів, які наберуть 12 балів з усіх вступних предметів, є приємний бонус – цілий рік безкоштовне харчування!