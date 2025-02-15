Франківське видавництво «Лілея НВ» перевидало розмови з українськими інтелектуалами, які двадцять років назад записав Тарас Прохасько. Всі розмови залишили без змін, але зібрали в одній книзі. У видавниці розповіли, що книжка «Інший формат» є і ностальгією, і моральним якорем в непрості часи, її можна читати як історичний роман.

«"Інший формат" – це хрестоматія ненаписаних текстів, які ілюструють можливість розмислів під час говоріння (думай, що говориш! кажи, що думаєш!). Слухаючи їхні голоси, я зрозумів, як багато найважливішого ніколи не потрапляє у книжки. Принцип "Іншого формату" на диво простий. Вибрати тих, які подобаються. Добирати тих, кому довіряєш, у кому впевнений. Записувати те, що говориться, вірити у те, що кажеться. Але: жодних меморіалів, жодних пам'ятників, жодних заповітів і тестаментів. Лови момент – один, але неповторний. Завтра може, мусить, буде інакше», – розповідає Тарас Прохасько.

Придбати «Інший формат» можна за посиланням. З дозволу автора ZAXID.NET публікує уривок із розмови з Олегом Лишегою, записаної у листопаді-грудні 2002 року.

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Кажуть, що все в природі приручене. Може й так. Але я маю таку ілюзію, що, користуючись тим прирученим, ми все ж маємо ідею неприрученості. І це поняття неприрученості повне. Воно дуже відрізняється від прикладного поняття прирученості. І воно безконечне.

Є поняття дикості. Добре, воно може розглядатися з соціальної точки зору. Тут нема ніякого виходу. Але є інакше поняття дикості ми дивимося на квітку, і вона інакша. Вона дика. Всіх інших понять вже нема.

Ми говоримо про поняття прирученості з точки зору людини. Все правильно. Так є. Але ця земля поділена на світ людини і світ зовсім інший. Зовсім інший. І все те, що може бути приручене чи неприручене, – двояке. І в цьому, мабуть, є така діалектика: світ складається з великого світу прирученого і неприрученого, воно пульсує – так, так, туди, сюди... і в цій рівновазі поет стає на боці неприрученої природи, яка завжди може зробити несподіваний хід. І завжди відсвіжує людину. А все інше заганяє нас у клітку. Мені важко це визначити, але здається, що навіть мої глечики стають прирученими. Але світ чистий є неприрученим. Ось в чому проблема. Добре, приручені... Але все залежить від руки, яка приручувала.

Є хмари. Є земля, і вона ніколи не буде приручена. Невже ти можеш думати, що ця велика земля?.. Вважається, що вона жива... Можна сказати, що вона приручена... Але ця земля дика коза.

***

Є поняття ночі, поняття якогось іншого підходу.

Невже людина така самовпевнена, що думає якщо мені сьогодні добре, то і завтра має бути добре? Це велика ілюзія. Завтра може бути зовсім недобре. І що з того... То перед ким ми маємо кланятися? Перед тою людиною, яка думає, що нам завжди має бути добре? Але ж завжди має бути інакше.

І це є великою загадкою. Природа дає нам шанс бути інакшим. І бути щасливим.

Хто нам дав право позбавляти природу божественних якостей.

Природа — це те саме, що й Бог. Якщо думати, що там щось є, якщо думати, що є Бог, який може зробити так чи інакше, то що далі. Є продовження Бога. Це не язичництво, це безконечність.

Я не знаю, як можна безконечно жити у світі детермінованості. Ніби все вже є. Ми тоді опиняємося у клітці. І кожен наш крок тоді нічого не значить. Ми піддаємося великій нівеляції. Отже, немає нічого, що могло би бути ще чимось, що нас перетворювало би.

Ми знаємо, що Бог – це безконечність. Але чому так важко у це повірити?

***

Те, що може бути тут добре, — про це навіть не йдеться.

Те, що може бути глибше, те, що живить, інша справа. Ніхто нікого не прив'язував. Є поняття пейзажу, глибоке поняття. Є гори, які тобі говорять, – ось. Є рівнина, яка тобі теж багато промовляє. Воно мені ніколи не скаже: тут приємніше, тут гірше. Але є доля, є глибинні речі.

Я можу бачити гори, мріяти побувати у горах, але я там ніколи не буду. Ну, не вийде так... Але я про них думаю. Це доля.

На рівнині я можу почувати себе вільним так само як і у горах. Я можу почувати себе вільним і у горах, і на рівнині.

Я можу бути вільним там, де бачу, що щось є. Або чогось немає. І я навіть не можу сказати – чи це добре, що там щось є або чогось немає. Але ж я думаю про це.

Коли мене там немає, значить, я думаю про це.

І це значить, що ти там є...

***

Не можна сказати, що я людина з Тисмениці. І все ж я саме тут. Я саме з цього місця, і це все щось визначає.

Для мене важливе поняття ведмедя. Для мене це людина чи звір, які все осягли. Але ж я не мав його тут, не мав його у Тисмениці.

Я ніколи не хотів би, щоб все сказане було від мого імені. Якась кроманьйольська людина. Це цікава штука. Ніхто не може визначити – коли вона була, коли це було.

Мені б хотілося, щоб не було у цьому всьому особистості, щоб говорилося від імені безстороннього і безіменного. Щоб не йшлося про особу. Бо особа для мене страшно, не треба про це. Є погляд. Погляд має бути абстрактним. Інша справа, що цей погляд дожив до нашого часу. І він не міняється Я хочу сказати про кроманьйольську людину. Вона така абстрактна. Вона так само палила вогнище. Вона мала якесь рибне господарство, і все це триває до наших часів.

Наші часи принесли назви. От сказали – це той-то сказав, той-то зробив. Воно все робилося... і робилося для громади. Завжди для громади. Так само були такі Кучми. І їх скидали або не скидали.

Поняття імені поета появилося пізніше. Може, аж з Шевченком, у 19 столітті набулося поняття особи.

Але я хотів би, щоб все сказане було не від особи. Хотів би, щоб це було від людини з Тисмениці чи з Кроманьйолу.

Інша справа, що я хотів би змінити своє прізвище — щоб його не було. Але я ще не придумав того прізвища.

Мені цікаво, щоб була еволюція мислення. Чи воно було, чи не було. От Франко сказав – я Франко. Він так сказав, це добре. Але для мене особи ще не існує. Ще її нема. Мені нецікаві імена. Цікаво, як все йде, а імена потім. Що таке імена...

Або гордість за рід...

Ніколи. В мене цього нема. А скільки було негордості.

Ти думаєш, що та гордість будувалася на дуже моральних вчинках? Гордість теж має бути анонімною. Як дуб, чи осока, чи ясень може гордитися за свій рід? Він може гордитися. Гордитися, що пережив великі катаклізми. Але гордитися, що він ліпший зі своїх побратимів?

Що літератор може довести – хто ліпший, хто гірший. Як є, так є. Є поняття великої солідарності. А солідарність робиться великими деревами. Це найбільше, що лиш може бути. Тому я хотів змінити прізвище. Мені неприємно вип'ячувати те чи інше. Ну добре. А що таке мій рід? Ну, були там у всіляких арміях, були якісь цікаві представники. Але все це можна спалити у вогні культури.

Його ж треба заслужити – те прізвище. Тож я хотів би, щоб через всі ці розмови проходив момент анонімності. Поняття розуміння. Мислення. Це не впирається у справу імені. Якщо є мислення...

Є особа, і вона якраз може показатися своїм мисленням. Якщо нема мислення, то ніяке прізвище нічого не значить.

Камінь може щось своє показати або не показати. Це має бути анонімно.