Івано-Франківський міжнародний фестиваль оголосив конкурсні програми
Захід показує короткометражні фільми у форматі 4:30
Івано-Франківський міжнародний фестиваль короткого метру 4:3 оголосив конкурсні програми. у національному та міжнародному конкурсах змагатиметься по 10 фільмів в кожній категорії. Головна умова для всіх конкурсних фільмів — бути знятими в форматі 4:3. Саме просуванню 4:3 в Україні і було присвячено фестиваль. Подія пройде в Івано-Франківську 21-27 вересня. Це вже четверта едиція кінофестивалю. Цьогоріч національна конкурсна програма розділена на два блоки кожна.
«Щороку ми стикаємося з однією і тією ж проблемою: в Україні виробляється дуже мало кіно, навіть короткометражного. Тим паче в форматі 4:3. Проте, за нашу чотирьохрічну історію ми вже спостерігаємо певний зсув в контексті використання 4:3, адже щороку ми стараємося надавати великий екран авторам-початківцям (часто студентам або аматорам), тож зараз все яскравіше вибудовується певна довколофестивальна спільнота. Таким чином, в цьогорічному нацконкурсі можна впізнати не тільки відомих авторів-/ок – Олексія Радинського та Наталію Ільчук, а й Катерину Ягодку та Геника Зайця, фільми яких були частиною минулорічного нацконкурсу, а вже цьогоріч вони у нас з новими роботами. Також вже традиційно в нас є автори-/ки, для яких це буде перший кінофестивальний досвід, тож спільнота щороку збільшується», – коментує цьогорічний відбір фільмів засновник і програмний директор фестивалю, режисер Олександр Гойсан.
«Цьогорічна селекція – зсув настільки різного кіно, що нам досі здається, що ми аж занадто захопилися відбором різних дивних історій та форм. Звісно, з таким підходом у нас також збільшилася й географія охоплення – від звичних для нас Німеччини, Португалії, Угорщини, США, Великої Британії, Канади, Словаччини, Франції, Норвегії до більш «далеких» ПАР, Бразилії та Сінґапуру. Від фільму, спродюсованого Белою Тарром та створеного в кращих традиціях «повільного кіно», до нового фільму бразильської зірки короткометражних мюзиклів Леонардо Мартінеллі, володаря Золотого Леопарду кінофестивалю в Локарно», – розповідає він про міжнародну конкурсну програму.
Фільми національної конкурсної програми:
Ущільнення простору:
- Хай буде тьма! (реж. Артем Шарапко)
- Під знаком якоря (реж. Тарас Співак)
- Моя ранкова рутина (реж. Вадим Адамов), на головному фото
- СИНУМЕРУ (режисер_ки Анна Зацарінна та Максим Зацарінний)
- Ужгород, в укриття! (реж. Олександра Горієнко)
Координація руху:
- Там, де закінчується Росія (реж. Олексій Радинський)
- Кімнати, які ми ділимо (реж. Надія Хатимлянська)
- Сьома зміна (реж. Наталія Ільчук)
- Патрес (реж. Катерина Ягодка)
- відеокамера sony dcr-trv265e digital8 (реж. Геник Заяць)
Фільми міжнародної конкурсної програми:
Фантомні стежки:
- Давно не бачились (Кевін Біле, Німеччина)
- Звуки: Івани та Тобі (Діого Балдайя, Португалія)
- Кода (Джошуа Еліас Палмер, Угорщина, США)
- Піддаючи сумніву існування Алека (Роджер Горн, США, ПАР)
- Птаха на імʼя Памʼять (Леонардо Мартінеллі, Бразилія, Велика Британія)
Нова спроба:
- За межами центру (Елі Джин Тахчі, Канада, Німеччина)
- Холодно та темно (Петер Хоштак, Словаччина, Канада)
- Дякую, мам (Якоб Тан, Сінгапур)
- Маргарита 89 (Лукас Мальбран, Франція)
- Ласкаво просимо додому (Аманда Налбант Нордполл, Норвегія)
Вже зараз можна придбати абонементи на фестиваль за посиланням.