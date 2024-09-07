Івано-Франківський міжнародний фестиваль короткого метру 4:3 оголосив конкурсні програми. у національному та міжнародному конкурсах змагатиметься по 10 фільмів в кожній категорії. Головна умова для всіх конкурсних фільмів — бути знятими в форматі 4:3. Саме просуванню 4:3 в Україні і було присвячено фестиваль. Подія пройде в Івано-Франківську 21-27 вересня. Це вже четверта едиція кінофестивалю. Цьогоріч національна конкурсна програма розділена на два блоки кожна.

«Щороку ми стикаємося з однією і тією ж проблемою: в Україні виробляється дуже мало кіно, навіть короткометражного. Тим паче в форматі 4:3. Проте, за нашу чотирьохрічну історію ми вже спостерігаємо певний зсув в контексті використання 4:3, адже щороку ми стараємося надавати великий екран авторам-початківцям (часто студентам або аматорам), тож зараз все яскравіше вибудовується певна довколофестивальна спільнота. Таким чином, в цьогорічному нацконкурсі можна впізнати не тільки відомих авторів-/ок – Олексія Радинського та Наталію Ільчук, а й Катерину Ягодку та Геника Зайця, фільми яких були частиною минулорічного нацконкурсу, а вже цьогоріч вони у нас з новими роботами. Також вже традиційно в нас є автори-/ки, для яких це буде перший кінофестивальний досвід, тож спільнота щороку збільшується», – коментує цьогорічний відбір фільмів засновник і програмний директор фестивалю, режисер Олександр Гойсан.

«Цьогорічна селекція – зсув настільки різного кіно, що нам досі здається, що ми аж занадто захопилися відбором різних дивних історій та форм. Звісно, з таким підходом у нас також збільшилася й географія охоплення – від звичних для нас Німеччини, Португалії, Угорщини, США, Великої Британії, Канади, Словаччини, Франції, Норвегії до більш «далеких» ПАР, Бразилії та Сінґапуру. Від фільму, спродюсованого Белою Тарром та створеного в кращих традиціях «повільного кіно», до нового фільму бразильської зірки короткометражних мюзиклів Леонардо Мартінеллі, володаря Золотого Леопарду кінофестивалю в Локарно», – розповідає він про міжнародну конкурсну програму.

Фільми національної конкурсної програми:

Ущільнення простору:

Хай буде тьма! (реж. Артем Шарапко)

Під знаком якоря (реж. Тарас Співак)

Моя ранкова рутина (реж. Вадим Адамов), на головному фото

СИНУМЕРУ (режисер_ки Анна Зацарінна та Максим Зацарінний)

Ужгород, в укриття! (реж. Олександра Горієнко)

Координація руху:

Там, де закінчується Росія (реж. Олексій Радинський)

Кімнати, які ми ділимо (реж. Надія Хатимлянська)

Сьома зміна (реж. Наталія Ільчук)

Патрес (реж. Катерина Ягодка)

відеокамера sony dcr-trv265e digital8 (реж. Геник Заяць)

Фільми міжнародної конкурсної програми:

Фантомні стежки:

Давно не бачились (Кевін Біле, Німеччина)

Звуки: Івани та Тобі (Діого Балдайя, Португалія)

Кода (Джошуа Еліас Палмер, Угорщина, США)

Піддаючи сумніву існування Алека (Роджер Горн, США, ПАР)

Птаха на імʼя Памʼять (Леонардо Мартінеллі, Бразилія, Велика Британія)

Нова спроба:

За межами центру (Елі Джин Тахчі, Канада, Німеччина)

Холодно та темно (Петер Хоштак, Словаччина, Канада)

Дякую, мам (Якоб Тан, Сінгапур)

Маргарита 89 (Лукас Мальбран, Франція)

Ласкаво просимо додому (Аманда Налбант Нордполл, Норвегія)

Вже зараз можна придбати абонементи на фестиваль за посиланням.