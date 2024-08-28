Пацієнтка вчасно звернулася по допомогу до спеціалістів кардіоцентру

Спеціалісти Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру врятували 68-річну жінку, у серці якої назбирався багато зайвої рідини, яка заважала йому працювати: скорочуватися, розширюватися і заповнюватися кров’ю. На щастя, жінка вчасно потрапила в руки спеціалістів. Про унікальний випадок порятунку мешканки Буковини повідомили 28 серпня у Чернівецькій обласній раді.

68-річна жінка звернулася до лікарів кардіоцентру зі скаргами на сильну задуху. Аби з’ясувати причину такого стану, пацієнтці зробили низку обстежень: ехокардіографію, рентген та комп’ютерну томографію органів грудної порожнини. Результати обстеження показали, що у хворої – гідроперикардит, тобто, наявність зайвої рідини у перикарді.

«Перикард, утворений сполучною тканиною, є своєрідним мішечком, у якому міститься серце. У нормі перикард містить 15-50 мл природної рідини. Коли ж її кількість із якихось причин збільшується, серце не може повноцінно працювати, зокрема, скорочуватися і розширюватися та заповнюватися кров’ю. Відтак це може призвести до тампонади серця і навіть до його зупинки», – пояснив завідувач відділення інтенсивної терапії Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру Дмитро Онофрейчук.

Аби допомогти пацієнтці, спеціалісти Центру вирішили зробити їй перикардіоцентез, тобто, вивести зайву рідину із перикарду за допомогою катетера. Втручання тривало близько години, і за цей час із перикарду хворої вивели майже літр рідини. Після цього самопочуття жінки суттєво покращилося.

За словами Дмитра Онофрейчука, випадки з наявністю у перикарді значної кількості рідини трапляються нечасто, а симптомом, завдяки якому можна запідозрити це захворювання, є задуха. Тож у разі її виникнення, медик радить не зволікати і звертатися до спеціалістів, аби з’ясувати причину такого стану і вчасно допомогти.