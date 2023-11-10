Пам'ятник Алєксандру Пушкіну у Києві

Уряд ухвалив рішення про вилучення з Держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення кількох пам'ятників, у тому числі – Алєксандру Пушкіну та Ніколаю Щорсу. Відповідне рішення, яке дозволяє демонтувати пам'ятники, уряд ухвалив на засіданні 10 листопада, повідомляє прес-служба Мінкульту.

«Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики – демонтувати та перемістити пам’ятники», – сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Так, із реєстру вилучили пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор «Железняков» по вул. Електрик ів, пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.

Крім того, були вилучені пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.

Питання демонтажу частини пам’ятників у Києві, пов’язаних із російськими діячами, певний час не могли вирішити. Влада столиці заявляла, що не в змозі демонтувати низку пам'ятних об'єктів, які досі мають статус пам'ятки національного значення. Зняти цей статус міг лише Кабінет міністрів