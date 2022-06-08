Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів,

Кабінет міністрів підтримав законопроект, що врегульовує використання в Україні рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових та наукових цілях. МОЗ підготувало законодавче підгрунття для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва, повідомив 7 червня у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати. Тому вже зараз ми підготували законодавче підгрунття для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва», – написав Віктор Ляшко.

За його словами, препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ.

Міністр наголосив, що препарати канабісу не є « конкурентами» наркотичним засобам, обіг яких є незаконним. «Медичний» канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

«Комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі та канабіс, що перебуває в незаконному обігу, з метою нівелювати цінність його як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях», – заявив міністр.

Разом з тим Віктор Ляшко пропонує встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів на основі канабісу.

«Готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське», – написав очільник МОЗ.