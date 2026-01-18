Готель, за візуалізацією компанії, виглядатиме цілком по земному

Стартап GRU Space заявив про плани відкрити у 2032 році перший готель на Місяці та вже оголосив старт бронювання. У компанії стверджують, що мають технічні передумови для реалізації проєкту.

У GRU Space (Galactic Resource Utilization Space) вважають свою ідею перспективною і навіть запланували підготовчі польоти для відпрацювання технологій на 2029 і 2031 роки.

Компанія аргументує реалістичність проєкту тим, що вартість запусків у космос за останні роки суттєво знизилася, а конкуренція між SpaceX, Blue Origin та іншими компаніями робить космічні перевезення доступнішими.

Скільки коштуватиме відпустка на Місяці

Щоб стати одним із перших відпочивальників на Місяці, потрібно внести депозит на суму від 250 тис. до мільйона доларів. Перші відпустки на супутнику Землі, за підрахунками стартапу, коштуватимуть близько 416 тис. доларів.

За такі гроші умови будуть не вельми, адже на першому етапі туристів планують розміщувати в надувних модулях на 2–4 людини. А вже згодом компанія планує збудувати, власне, готель. У будівництві хочуть частково використати матеріали з поверхні Місяця.

Відкриття туристичного сезону на Місяці компанією GRU Space заплановане на 2032 рік. Стартувати планується з трьох польотів на рік.

Надалі компанія хоче поступово знизити ціну за відпустку на Місяці приблизно до 83 тис. доларів.

Тим, хто хоче відпочити від справ на Місяці, у GRU Space нагадують, що дорога в один бік триватиме три доби крізь 384 тис. км вакууму.

Як забронювати відпустку на Місяці

Система бронювання відпустки на місяці виглядає дещо дивною, адже від охочих просять відповісти на одне запитання – чому вони прагнуть пожити в готелі на Місяці, залишити контактні дані та заплатити тисячу доларів, що не повертається, на підтвердження серйозності своїх намірів.

Якщо людину «відберуть», тоді вона має заповнити більш детальну анкету і заплатити повний депозит у кількасот тисяч доларів. Щоправда, йдеться на сайті стартапу, ці гроші підлягають поверненню.

Як GRU Space будуватиме готель на Місяці

План GRU Space передбачає три місії для зниження технологічних ризиків і створення першого готелю.

Місія 1. У 2029 році GRU Space планує доставити на поверхню Місяця корисне навантаження масою близько 10 кг на борту посадкового модуля CLPS, щоб протестувати дві ключові технології.

Перша – надувна конструкція з герметичною повітряною оболонкою, несучим тканинним шаром, шарами захисту від мікрометеоритів і зовнішнім термо- та UV-покриттям. Вона має продемонструвати матеріали, з яких планують створити першу версію готелю. Друга – демонстрація технології використання місцевих ресурсів у космосі (ISRU), мета якої – підтвердити процес перетворення місячного реголіту на «місячні цеглини» за допомогою геополімерів. У перспективі надувний готель планують оточити такими цеглинами для кращого захисту від жорстких умов Місяця.

Місія 2. У 2031 році GRU Space має намір переправити на Місяць сотні кілограмів корисного вантажу на посадковому модулі нового покоління класу CLPS. Апарат розгорне зменшену надувну конструкцію всередині так званої «місячної ями» – глибокої порожнини, де температура під поверхнею може бути вищою. У межах цієї місії також буде доставлено масштабовану версію технології ISRU.

Місія 3. У 2032 році GRU Space планує відкрити готель. Місія, попередньо запланована на цей рік, передбачає доставку першої версії готелю, повністю виготовленої на Землі, за допомогою важкого місячного посадкового модуля. Надувна конструкція буде оснащена повноцінними системами життєзабезпечення та розрахована на експлуатацію на поверхні Місяця протягом десяти років. Ця версія зможе одночасно приймати до чотирьох гостей.

Місії 4 і наступні. Після початку роботи GRU Space планує масштабувати готель і використати технології ISRU для зведення жорсткої зовнішньої оболонки навколо надувної конструкції – зокрема в стилі боз-ар, – щоб забезпечити додатковий захист туристів і водночас зменшити вимоги до матеріалів внутрішньої надувної структури.