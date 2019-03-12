Фільм про катастрофу на ЧАЕС знімали в Києві та Вільнюсі

Американський телеканал HBO, відомий серіалами «Гра престолів» та «Справжній детектив», опублікував перший трейлер нового п'ятисерійного фільму «Чорнобиль», який розповідає про катастрофу на розташованій на Київщині атомній електростанції 26 квітня 1986 року. Відповідне відео канал опублікував на YouTube.

Коротке відео змальовує уривчасту хронологію подій під час найжахливішої техногенної катастрофи світу. Кадри трейлеру демонструють подив і занепокоєність громадян, які побачили вогнище над дахом енергоблоку, колону пожежних машин, що рухаються вночі до палаючої електростанції, жах рятувальників від зіткнення з катастрофою, паніку та евакуацію людей з Прип'яті.

Прем'єра мінісеріалу про катастрофу на ЧАЕС розпочнеться у травні цього року.

Нагадаємо, раніше телеканал HBO показав перші кадри серіалу «Чорнобиль». У головних ролях – британські актори Джаред Гарріс («Корона», «Експеримент: Зло») та Емілі Вотсон («Розсікаючи хвилі»), Стеллан Скарсгард («Розсікаючи хвилі», «Догвіль», «Німфоманка»). Актор грає члена ЦК КПРС та голову державної комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Бориса Щербину.

Сценаристом стрічки є американський сценарист та режиссер Крейг Мезін, який був керівником Walt Disney Company у 90-ті роки. Режисер – шведський кінорежисер, музикант, кліпмейкер Юхан Ренк, який знімав також «Пуститися берега».

Серіал зняли у Києві та Вільнюсі.