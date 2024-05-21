Триває Каннський конкурс, тож інтрига, хто отримає золото, стає все гострішою.

У змагання вступив шведський режисер іранського походження Алі Аббасі. Не так давно його ні на що не схожа стрічка «Кордон» про життя тролів (тих справжніх, шведських) принесла його перемогу в «Особливому погляді». Згодом уже в основному конкурсі його «Святий павук» отримав нагороду за найкращу жіночу роль (Зара Амір Ебрахімі).

Тепер Аббасі взявся за початок кар’єри Дональда Трампа та взяв участь у конкурсі із фільмом «Учень».

Кадр з фільму

Сценаристом та одним із виконавчих продюсерів «Учня» є американський письменник та колумніст Vanity Fair Габріель Шерман, за книгою якого раніше було знято мінісеріал «Найгучніший голос» про засновника телеканалу Fox News Роджера Айлза.

Головну роль зіграв Себастьян Стен («Дурні гроші», «Пеммі та Том»). У ролі Іванни Трамп Марія Бакалова («Борат 2»). Також на екрані можна побачити Джеремі Стронг («Спадкоємці»).

Картина «досліджує владу та амбіції у світі корупції та обману», пояснив режисер. Вона розповідає про початок бізнесу молодого Трампа у сфері нерухомості у Нью-Йорку у 1970–1980-х роках. Проте у центрі сюжету – співпраця Трампа з адвокатом Роєм Коном, який був його наставником на початку політичної кар'єри.

Марія Боканова, Алі Аббасі та Себастьян Стен у Каннах (фото Festival de Cannes)

Коли амбітного, але трохи недоумкуватий татів син «Донні» зустрічається з Роєм Коном у Нью-Йорку, саме могутній, хитрий та безжальний адвокат (саме він відомий тим, що організував полювання на відьом сенатора Маккарті) вирішує взяти Трампа під опіку. Разом Кон і Трамп побудують імперію нерухомості на Мангеттені та створять міф про геніального бізнесмена

Назва «Учень» виникла не випадково. Це назва телевізійного реаліті-шоу, яке продюсував і вів Дональд Трамп. Проте тут сам Трамп зображений як «учень». Його персонаж, принаймні в першій частині, виглядає менш цікавим, ніж персонаж його наставника. Проте згодом «Донні» набирає силу та до його кумедності додається відчуття небезпеки. Як чудовисько, створене Франкенштейном, він покине хворого вчителя та залишить дружину.

Кадр з фільму

Аббасі охоплює п’ятнадцять років на екрані. Зернистість зображення та робота зі світлом створюють відчуття старого зображення, а Себастьян Стен без надмірної карикатурності підкорює дуже особливу манеру Трампа розмахувати руками, його мову.

Озираючись у минуле, «Учень» ставить питання до сьогодення: як цей персонаж, такий гротескний, неприємний та слабкий, міг стати таким важливим у наш час?

Фільм має найнижчі оцінки у неформальному рейтингу журналістів, але дозволимо з цим не погодитись. А от лідер змінився: «Емілію Перес» на думку преси перемагає «Субстанція», про яку – трохи згодом.