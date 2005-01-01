Каннський фестиваль змінив правила, бо «журналісти псують людям настрій»

Як вижити у Каннах без акредитації?.

Каннський фестиваль є другою за кількістю акредитованих журналістів подією після Олімпійських ігор

З 2018 року на Каннському кінофестивалі зміняться правила для журналістів. Тепер прес-покази будуть відбуватися не до урочистих прем’єр з червоною доріжкою, а одночасно або після них.

Таке нововведення пов’язане із тим, що, за словами арт-директора фестивалю Тьєррі Фремо, негативні відгуки кінокритиків «псують людям настрій і кінематографісти виходять на червоний килим засмученими». Про це Фремо розповів тижневику Le Film Francais.

Раніше прес-покази відбувалися до урочистих прем’єр, зазвичай вранці або навіть напередодні офіційного показу. Тепер тим представникам преси, які не мають доступу на червону доріжку (шанс отримати запрошення мають журналісти лише із двома найвищими рівнями акредитації) потрібно буде зачекати, поки фільм подивляться гості.

Таке нововведення уже встигли розкритикувати французькі журналісти, особливо сильно воно вдарить по інформаційних агентствах.

Нагадаємо, що Каннський фестиваль є другою за кількістю акредитованих журналістів подією після Олімпійських ігор. Останні роки в Канни приїздило близько 5 тис. представників преси.

Сеансів, зарезервованих для кінопрофесіоналів (продюсерів, фестивальних відбірників, дистриб’юторів тощо), які теж відбуваються раніше від прем'єр, зміни не торкнуться.

Каннський шеф також заявив, що на фестивалі повністю заборонять робити селфі на червоній доріжці. «Селфі призводять до постійних часових затримок», – заявив Фремо. Також він зазначив, що селфі руйнують урочистість церемонії та знижують її рівень.

Цього року фестиваль пройде з 8 по 19 травня.