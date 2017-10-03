Капітан збірної України перейшов до київського «Динамо»

Руслан Ротань знову виступатиме за «Динамо»

ФК «Динамо» Київ підписав контракт із капітаном національної збірної України Русланом Ротанем. Угода з 36-річним півзахисником розрахована до завершення поточного сезону, повідомляється на офіційному сайті «Динамо».

Нагадаємо, Ротань уже виступав за «Динамо» протягом двох із половиною років. Поповнивши ряди «біло-синіх» напередодні сезону 2005/2006, Руслан провів за цей період 49 матчів у чемпіонаті України (забив 5 м’ячів), 8 матчів у єврокубках (2 м’ячі), а також 8 матчів у рамках розіграшу Кубка України (1 гол).

Разом із Русланом «Динамо» здобуло одне чемпіонство, два Кубка України і два Суперкубка України.

Київський клуб Ротань залишив рівно 10 років тому, 12 січня 2008 року, повернувшись до «Дніпра», у складі якого виступав у періоди з 1999 до 2005 та з 2008 до 2017 року. Останні півроку провів у чеській «Славії».