Українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка здобула срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо

На Літніх Олімпійських іграх у 2024 році у Франції остаточно не буде карате, яке дебютувало як олімпійський вид спорту на цьогорічних змаганнях у Токіо.

Про це свідчить затверджений перелік видів спорту на Олімпіаді-2024. Карате хотіли включити до олімпійської програми ще з 1970-х років. У 2015 році таку пропозицію вніс Національний олімпійський комітет Японії. Її спершу відхилили, а потім – схвалили.

Окрім карате, на Іграх у Токіо серед нових видів спорту були представлені бейсбол і софтбол (раніше вже були представлені на Олімпіаді), спортивне скелелазіння та скейтбординг. Усі вони, окрім бейсболу й софтболу, будуть і на Іграх-2024.

Цей вид рукопашного бою є популярним у Японії, тож його представленням на Іграх у Токіо професійні асоціації хотіли забезпечити його олімпійський статус і надалі.

Але у Франції популярність карате не така висока, тому організатори літньої Олімпіади-2024 ухвалили рішення виключити карате й погодили його з Міжнародним олімпійським комітетом.

У межах карате на цьогорічній Олімпіаді розігрувалися вісім комплектів нагород (по чотири в чоловічих і жіночих змаганнях). Українські спортсмени вибороли в Токіо дві медалі: Анжеліка Терлюга – «срібло», а Станіслав Горуна – «бронзу».