Раніше Рада Нацбанку оголосила недовіру Рожковій та Сологубу через «їхні публічні виступи»

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб виграли в Окружному адміністративному суді Києва справи проти Ради НБУ і скасували догани та висловлення їм недовіри. Як пише профільний сайт Finclub, Рада НБУ подала апеляції.

Як повідомляється, Окружний адміністративний суд Києва 2 квітня по справі № 640/32687/20 задовольнив позов першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової повністю.

Суд визнав протиправними та скасував два рішення Ради Національного банку України від 2 жовтня 2020 року: рішення № 45-рд «Про надання оцінки Радою НБУ діям Катерини Рожкової, першої заступниці голови НБУ» та рішення № 47-рд «Про порушення трудової дисципліни Катериною Рожковою, першою заступницею голови НБУ».

Аналогічні рішення суд ухвалив і по справі № 640/32685/20: скасував ідентичні рішення Ради НБУ № 46-рд та № 48-рд про висловлення недовіри та винесення догани заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.

Рада НБУ має повернути їм витрати зі сплати судового збору – по 1681,6 грн кожному.

Рада Нацбанку 19 квітня вже оскаржила в апеляційному порядку рішення суду по Катерині Рожковій, а по Дмитру Сологубу – 20 квітня.

Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб подали позови 23 грудня 2020 року, але суд відкрив провадження у справі лише 3 березня.

Як інформував ZAXID.NET, 2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру заступникам голови Нацбанку Рожковій і Сологубу. Їм також оголошено догани. 6 жовтня стало відомо, що Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу висловили недовіру через їхні публічні виступи.

Катерина Рожкова заявила у Facebook, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію з Рожковою і Сологубом, наголосив, що «Національний банк - це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому б то не було». А «окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їхньої службової компетенції».

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що заступники голови НБУ порушили політику «єдиного голосу». А це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

21 жовтня стало відомо, що правління Нацбанку позбавило Рожкову більшості повноважень, але не звільнило. Повноваження з регулювання банківської сфери відійшли безпосередньо до голови НБУ Кирила Шевченка.

18 січня Печерський районний суд Києва відмовив заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу в задоволенні позову про визнання незаконними та скасування рішень про застосування до нього Радою НБУ дисциплінарних стягнень.

Рожкова і Дмитро Сологуб – останні заступники нового очільника Нацбанку Кирила Шевченка, які виконували обов'язки ще за часів попереднього голови правління Якова Смолія. Ще три заступники: Юрій Гелетій, Ярослав Матузка та Олексій Шабан – були призначені вже після вступу Шевченка на посаду.