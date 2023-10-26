Кількість хворих на вірусний гепатит у Вінниці перевищила 120 людей
Фахівці досі не встановили причину епідемії гепатиту А у Вінниці
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У Вінниці продовжує зростати кількість хворих, у яких підтвердили гепатит А. Станом на 26 жовтня у Вінниці госпіталізували з підтвердженим діагнозом на гепатит А 122 людини, серед них – 20 дітей. Ще 29 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують на підтвердження діагнозу.
Перший спалах гепатиту А в області був зареєстрований 16 жовтня, розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоровʼя та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко в коментарі «Суспільному». Водночас вже 24 жовтня з гепатитом А у Вінниці госпіталізували 60 людей. Таким чином, за два дні кількість інфікованих зросла більш ніж удвічі.
На тлі спалаху гепатиту А на Вінниччину доставлять дві тисячі доз вакцин для контактних осіб, розповіла головна інфекціоністка області Лариса Мороз.
«Вакцинація від гепатиту А не входить у календар профілактичних вакцин, мало людей вакцинуються», – зазначила фахівчиня.
За її словами, така ситуація з епідемією гепатиту у Вінниці може тривати ще кілька днів. Головна інфекціоністка області зазначила, що востаннє така кількість інфікованих гепатитом А була понад 10 років тому.
Як розповіла Лариса Мороз, осередку інфекції досі не виявили, хоча групи швидкого реагування працюють.
«На сьогодні всі джерела водопостачання – небезпечні. Вся вода повинна кип'ятитися. Під час кип'ятіння вірус гине», – наголосила вона.
Лариса Мороз додала, що наразі очікується зростання хворих через те, що хворітимуть контактні особи.
Гепатит А – це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, через недотримання особистої гігієни, а також у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї. Інкубаційний період гепатиту A зазвичай триває 14–28 днів, а серед основних симптомів спостерігаються:
- виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;
- підвищення температури тіла;
- втрата апетиту;
- діарея;
- блювота;
- неприємні відчуття в животі;
- важкість у правому підребер’ї;
- потемніння сечі;
- жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) – буває у 70% дорослих людей.
Окрім кип’ятіння води, фахівці наголошують на тому, що для уникнення інфікування потрібно дотримуватися особистої гігієни та ретельно мити фрукти й овочі.