У Вінниці продовжує зростати кількість хворих, у яких підтвердили гепатит А. Станом на 26 жовтня у Вінниці госпіталізували з підтвердженим діагнозом на гепатит А 122 людини, серед них – 20 дітей. Ще 29 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують на підтвердження діагнозу.

Перший спалах гепатиту А в області був зареєстрований 16 жовтня, розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоровʼя та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко в коментарі «Суспільному». Водночас вже 24 жовтня з гепатитом А у Вінниці госпіталізували 60 людей. Таким чином, за два дні кількість інфікованих зросла більш ніж удвічі.

На тлі спалаху гепатиту А на Вінниччину доставлять дві тисячі доз вакцин для контактних осіб, розповіла головна інфекціоністка області Лариса Мороз.

«Вакцинація від гепатиту А не входить у календар профілактичних вакцин, мало людей вакцинуються», – зазначила фахівчиня.

За її словами, така ситуація з епідемією гепатиту у Вінниці може тривати ще кілька днів. Головна інфекціоністка області зазначила, що востаннє така кількість інфікованих гепатитом А була понад 10 років тому.

Як розповіла Лариса Мороз, осередку інфекції досі не виявили, хоча групи швидкого реагування працюють.

«На сьогодні всі джерела водопостачання – небезпечні. Вся вода повинна кип'ятитися. Під час кип'ятіння вірус гине», – наголосила вона.

Лариса Мороз додала, що наразі очікується зростання хворих через те, що хворітимуть контактні особи.

Гепатит А – це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, через недотримання особистої гігієни, а також у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї. Інкубаційний період гепатиту A зазвичай триває 14–28 днів, а серед основних симптомів спостерігаються:

виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

важкість у правому підребер’ї;

потемніння сечі;

жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) – буває у 70% дорослих людей.

Окрім кип’ятіння води, фахівці наголошують на тому, що для уникнення інфікування потрібно дотримуватися особистої гігієни та ретельно мити фрукти й овочі.