Кіт Степан отримав престижну відзнаку у Каннах

Кіт Степан з Харкова, який є одним з найпопулярніших тварин-блогерів в Instagram, отримав відзнаку World Influencers and Bloggers Awards (WIBA). Нагороду коту Степан вручили під час Каннського фестивалю у Франції, повідомила його власниця Анна та організатори події.

18 травня в Каннах уже вчетверте відбулася церемонія World Influencers and Bloggers Awards. Кіт Степан з Харкова, у якого понад 1,3 млн підписників в Instagram, отримав цю відзнаку разом з ще двома українцями – Євгеном Клопотенком та Джамалою. Нагородження відбулось 18 травня у Каннах. На церемонії нагородження кіт Степан позував у жовто-блакитному метелику.

Відомий блогер Хабі Ламе з котом Степаном на нагородженні WIBA у Каннах

Як повідомили ZAXID.NET організатори заходу, цього року World Influencers and Bloggers Awards 2022 привернула увагу світу до цінності людського життя та миру. Під час проведення WIBA відбулась акція зі збору коштів для підтримки українських благодійних організацій, які надають гуманітарну, освітню та психологічну допомогу дітям.

«Сьогодні, як ніколи раніше, інфлюенсери повинні розуміти свою відповідальність за контент. У ситуації, що відбувається в Україні та світі, багато інфлюенсерів усвідомили, що вони більше не належать собі і що вони стали суспільно важливими. Епоха усвідомлення настала, і вона повинна змінити світ на краще. Наша асоціація і я твердо віримо в це», – заявила Марія Гражина Чаплін, засновниця WIBA.

Кіт Степан проживав у Харкові з господинею Анною. На початку війни район Харкова, де проживав відомий кіт-блогер, був атакований росіянами. Анна з котом Степаном переїхали у Францію.

Організатори повідомили, що володарями титулу WIBA 2022 стали також відомі блогери Хабі Ламе, Ніккі Туторіалс, Мадаліна Генеа.

Нагадаємо, що на Каннському кінофестивалі працює редакторка відділу культури ZAXID.NET Катерина Сліпченко. Публікації з фестивалю можна знайти за спеціальним тегом.