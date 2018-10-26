Київське «Динамо» у меншості перемогло «Ренн» у Лізі Європи

У третьому турі Ліги Європи київське «Динамо» грало на виїзді проти французького «Ренна». Матч мав важливе значення для обох команд у світлі боротьби у плей-офф Ліги Європи. До гри у киян було два очки в активі, у французького колективу – три бали.

Це був 1000-ий матч за участі українського клубу в єврокубках. Перед тим 999-ий матч зіграла полтавська «Ворскла», вигравши на виїзді у «Карабаха».

Перед матчем головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич зіштовхнувся з кадровими проблемами, які лише загострилися у Франції. Так, досі від травми відновлюється Артем Бєсєдін, тож на місці нападника вийшов Беньямін Вербіч (Владислав Супряга залишився у запасі, а Назарій Русин навіть не відправився на гру). Окрім того, до заявки на матч з незрозумілих поки причин не потрапив Віктор Циганков.

Матч команди розпочали доволі активно. Вже на першій хвилині «Ренн» встиг подати небезпечний кутовий, на що «Динамівці» відповіли влучанням у перекладину воріт. Пробивав Микола Морозюк.

Загалом матч проходив на зустрічних курсах. Більша ініціатива належала господарям – вони і частіше по воротах били (22 удари проти 8), і м’ячем більше володіли (55 на 45). Та забити першим вдалося «Динамо». Автором неймовірно голу став захисник Томаш Кендзьора. А розпочалося все з майже курйозного моменту, коли Денис Гармаш не влкчив по м’ячу. Той відлетів до поляка, який потужно пробив по воротах суперника метрів з 35-40. М’яч влетів точно у верхній кут воріт.

Та на перерву команди пішли за рівного рахунку. Томаш Кадар необачно зіграв неподалік власного штрафного майданчика. До воріт було метрів 35. Однак Клеман Греньє наважився на прямий удар по воротах низом. М’яч пройшов повз стінку і летів по центру. Однак Денис Бойко помилився, і м’яч під його руками закотився за лінію воріт.

У другому таймі «Ренн» лише посилив тиск на ворота «Динамо». Кияни ж більшість часу оборонялися. Моментів у гравців української команди було обмаль. У той час як той же Греньє міг оформити дубль зі штрафного. Однак цього разу Бойко впорався з ударом.

А на 84-ій хвилині «Динамо» залишилося в меншості – другу жовту картку отримав Володимир Шепелєв. Та вже за п’ять хвилин кияни забили переможний гол. Че Че віддав пас у розріз на Віталія Буяльського у штрафному майданчику. Півзахисник зблизився з воротарем, після чого перекинув його. Голкіпер зачепив кінчиками пальців м’яч, але той залетів за лінію воріт. Навіть намагання вибити його у стрибку одним з гравців «Ренна» не допоміг.

«Динамо» перемагає і піднімається на другу сходинку турнірної таблиці. У киян п’ять очок в активі. Стільки ж у «Астани», але у казахстанського клубу краща різниця забитих-пропущених голів.

Ренн – Динамо 1:2

Голи: Кендзьора, 21, Буяльський, 89 – Греньє, 41

Вилучення: Шепелєв, 84