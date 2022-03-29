Цю роботу хужожника Бенксі продали на аукціоні за 81 тис.фунтів стерлінгів

На благодійному аукціоні, що відбувся у Лондоні, за 81 тис. фунтів стерлінгів (понад 3 млн грн) продали унікальний антивоєнний твір Бенксі Вanksy’s CND Soldiers, unsigned. Ці гроші передадуть на підтримку київського «Охматдиту», де не зважаючи на воєнні дії продовжують рятувати життя дітей, повідомляє The Guardian.

Аукціон тривав 10 днів і завершився 27 березня. Твір вуличного художника Бенксі Banksy's CND Soldiers виставили на аукціон через сайт MyArtBroker.com. На ньому зображені два солдати, які малюють на стіні символ кампанії за ядерне роззброєння.

Людина, яка виставила твір художника Бенксі на аукціон, вирішила зберегти анонімність.

Торги розпочалися з 20 тис. фунтів стерлінгів. Усі кошти від продажу твору художника підуть на підтримку київської дитячої лікарні «Охматдит», лікарі якої, незважаючи на активні обстріли та авіаудари РФ, залишаються у Києві і лікують дітей і поранених, яких доставляють до лікарні.

«Пожертва у розмірі 81 тис. фунтів стерлінгів значно змінить життя персоналу, дітей та їхніх сімей у найближчі тижні», –повідомила керуюча директорка MyArtBroker Шарлотта Стюарт.