BBC Україна назвала імена переможців літературної премії Книга року BBC 2024. Цього року її вручали у 20-й раз. Переможців обирали з 40-ка видань. Кожен з переможців отримає премію, яка становить 1 тис фунтів стерлінгів (у гривнях).

Книгою року ВВС 2024 стала збірка короткої прози «Мої жінки» Юлії Ілюхи видавництва «Білка».

«Мої жінки говорять буденно і страшно. Мої жінки діляться болем і відчаєм. Мої жінки вірять і чекають. Мої жінки тримаються, хоч і не вигрібають. Мої жінки знають про ціну кожного дня. Мої жінки хочуть, щоб їх вислухав і почув увесь

світ. Мої жінки попри все намагаються жити далі.

Мої жінки… Тепер вони й ваші», – написала Юлія Ілюха у передмові до збірки.

У номінації «Есеїстика» переміг Юрій Рокецький з біографічним романом «Всьо чотко! Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни"» видавництва «Наш Формат».

«Брати Гадюкіни» та їхній фронтмен Сергій Кузьмінський були одним із найяскравіших явищ в українській музиці 1990-х. Книга є передусім біографією цілого покоління, що зростало на зламі епох. Написана на основі десятків інтерв’ю, а також дописів самого Кузьмінського, книжка вражає щирістю й відвертістю. Юрій Рокецький є юристом та музикантом, він виступав у складі гурту Green Silence. Із 2023-го – фронтмен гурту «Мертвий півень».

Переможцем у номінації «дитяча книга» стала збірка казок Грасі Олійко «І ніякі це не вигадки» видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га».

Грася Олійко – молода, але вже відома українська ілюстраторка, яка малює переважно для британських видавництв. Після пречудової і майже детективної книжки «Сукня для Марусі» вона написала і проілюструвала цілу збірку власних казкових історій! Грася створює їх для своєї маленької донечки і як юна мама дуже добре знає світ цих прекрасних вигадниць і вередульок, – йдеться на сайті видавниціва.