Оголошено переможців премії «Книга року BBC-2023» в Україні. Цьогоріч переміг роман «Драбина» Євгенії Кузнєцової, що вийшов у «Видавництві Старого Лева».

«Драбина» – друга книжка української письменниці, блогерки, авторки бестселеру «Спитайте Мієчку» (2021 рік) Євгенії Кузнєцової.

Книга була написана уже під час повномасштабного вторгнення. Головний герой, молодий українець Толік, працює айтівцем та живе в Іспанії, куди він виїхав задовго до 2022 року. Хлопець щойно придбав будинок та збирався зробити з нього дім своєї мрії, але все змінюється 24 лютого. Тепер велика родина, що тікаючи від війни, опинилась у іспанському містечку. Спільне проживання таких різних, але рідних людей, війна, що раз у раз зринає у розмовах та повсякденні, пошук свого місця та особистого простору в будинку, а ще жарти та сльози, коти й собаки, мрії та втрати – на сторінках історії від Євгенії Кузнєцової.

Дитячою книгою року стала «Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції» Івана Малковича, що вийшла у видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га».

Премію у номінації «Есеїстика» здобула книга «Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму)» Ростислава Семківа (видавництво «Темпора»).