BBC News Україна оголосила переможців премії «Книга року BBC-2022». Цьогоріч перемогли «Танці з кістками. Медичний трилер» від Андрія Сем'янківа, відомого у соцмережах як MED Goblin. Книга вийшла у видавництві «Віхола».

Це історія про патологоанатома-невдаху. Северина не цінують на роботі й мало платять, з особистим життям чоловіка відбувається щось незрозуміле, самооцінка на нулі. Тож перебуваючи практично на дні, він одразу ж хапається за можливість підзаробити. Северин має забрати в уже мертвих людей якусь дрібничку, те, що їм і так не потрібно. Скоївши один злочин, він набагато легше вчиняє інший, а за ним і наступний. Те, що вчора Северин вважав неприпустимим, стає новою нормою.

У номінації «Дитяча книга» переміг твір «Примари чорної діброви» Андрія Бачинського, яку видало «Видавництво Старого Лева». У номінації «Есеїстика» премію отримала книга «Дикий Захід Східної Європи» журналіста Павла Казаріна.

Кожен з переможців отримає грошову премію. До складу журі «Книги року ВВС» входять редакторка української служби ВВС Марта Шокало, літературознавиця Віра Агеєва, телеведучий Вадим Карп'як, політтехнолог Віталій Чепінога, а також колишня журналістка BBC News та письменниця Світлана Пиркало, яка свого часу ініціювала створення цієї премії.

Нагадаємо, минулого року переможцем став Артем Чех з книгою «Хто ти такий». Зараз за книгою вийшов фільм «Я і Фелікс», а її автор перебуває у лавах ЗСУ.