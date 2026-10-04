Колір покриття все ж є одним із ключових елементів сприйняття приміщення

Сучасний ринок пропонує величезний вибір покриття для підлоги, тому ламінат має безліч варіантів кольорів. Відтінок покриття відіграє не тільки декоративну роль, а й впливає на сприйняття всього інтер’єру. «Світ паркету» розповідає, який колір паркету краще підійде для вашої квартири.

Як колір ламінату впливає на сприйняття простору?

Колір покриття все ж є одним із ключових елементів сприйняття приміщення. І відтінок ламінату може візуально змінити розмір кімнати, додати тепла чи холоду, підкреслити деталі меблів або зробити інтер’єр нейтральним. Саме тому ламінат слід уважно обирати.

Житлові комплекси від LEV Development – це простори любові, підтримки та натхнення. Кожен проєкт гармонійно вписується в міський простір і підсилює його цінність. Дизайн, архітектура та продумана інфраструктура формують нову культуру життя.

Світлий ламінат часто вибирають для компактних кімнат. Він робить простір візуально ширшим, додаючи світла та повітря. Це особливо актуально для квартир з низькими стелями, невеликими вікнами або обмеженим природним освітленням. Отже, світлий ламінат для маленької кімнати створює ілюзію відкритості та навіть «розширює» простір.

А ось темний ламінат має протилежний ефект. Він може «звузити» приміщення, але при цьому створити відчуття затишку, глибини та стабільності. Тому такий ламінат підходить для великих просторів, де важливо візуально «зібрати» кімнату.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як вибрати ламінат під стиль інтер’єру?

Правильно підібраний ламінат може як підкреслити, так і зіпсувати ваш стиль інтер’єру.

Для класичного інтер’єру підійдуть теплі, насичені відтінки: горіх, дуб антік. Така темна підлога підкреслює суворість стилю. У мінімалізмі та скандинавському напрямку, навпаки, часто використовують світлий ламінат з холодним підтоном: білий дуб, сірий ясен та холодний клен.

У сучасних інтер’єрах перевагу віддають ламінату з нейтральною або навіть сірою палітрою. Він добре поєднується з бетонними або цегляними стінами та скляними акцентами.