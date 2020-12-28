Команда форуму Re:Open Zakarpattia готує книгу ідей та рішень для розвитку Закарпатської області

Попри карантинні обмеження та зміну формату події з масової на онлайн, форум Re:Open Zakarpattia, який пройшов на початку листопада, охопив чималу аудиторію: відео трансляції форуму в Youtube та Facebook наразі сукупно мають понад 120 тисяч переглядів.

Інформацію про форум та з форуму оприлюднили провідні українські видання, як то Українська та Європейська Правда, Укрінформ, Радіо Свобода, Ліга, Главком, Суспільне, Інтерфакс, The Village Україна, Новое Время, 24 канал, Прямий канал та інші. Крім того, інформація про Re:Open Zakarpattia вийшла також угорською та румунською мовами та окрім інформпростору України була поширена також в Молдові, Румунії та Угорщині.

«Ще на етапі планування проекти ми велику увагу приділили роботі з медіа, бо віримо в силу комунікацій як інструменту змін та підтримки соціальної стійкості та взаємодії. Окрему ціль, яку ми ставили перед собою з самого початку, – це спростування стереотипів та дезінформації про Закарпаття та в контексті Закарпаття, зокрема що стосується тем сепаратизму, євроінтеграції та реформ. Заради цього ми підготували і провели спільно з Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва велике соцдослідження про настрої на Закарпатті», – пояснює директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії Дмитро Тужанський, який є ініціатором проведення форуму Re:Open Zakarpattia.

«Коли ж ми опинилися перед необхідністю змінити формат нашого проекту з масової події на 250 учасників протягом одного дня та зробити акцент на онлайні, то звісно ж важливість роботи з медіа ще більше зросла, і ми вдячні всім, хто допоміг нам поширити об’єктивну інформацію про Закарпаття. Наразі ж наша робота в рамках Re:Open Zakarpattia триває та зосереджена на двох ключових напрямках: перший – публічна комунікації ідей та попередніх напрацювань форуму в ЗМІ та серед стейкхолдерів, другий – це підготовка своєрідної книги ідей та рішень для розвитку Закарпатської області, яка за нашим задумом могла би стати планом дій від громадськості, що потрібно зробити на місцевому, всеукраїнському та міжнародному рівнях для розвитку найзахіднішого регіону України», – розповів Дмитро Тужанський

Книгу Re:Open Zakarpattia буде презентовано в 2021 році та додатково обговорено з усіма, хто ухвалює рішення щодо розвитку Закарпаття та впливає на цей процес.

Також команда проєкту розпочала перемовини щодо можливості проведення нового форуму вже у 2021 році, повідомив Дмитро Тужанський.

Довідково: «Re:Open Zakarpattia» – це форум ідей та рішень для розвитку Закарпатської області, який покликаний привернути увагу до унікального мультикультурного регіону України, її західного фронтиру в центрі Європи під самісінькими кордонами з ЄС і НАТО. Також форум має на меті спростувати негативні стереотипи про Закарпаття, які нагромадилися за останні кілька років, відкрити заново цей регіон для решти України та світу загалом, показати його потенціал та можливості, сформувати якісний порядок денний розвитку Закарпатської області, зібравши найкращі ідеї та рішення від експертів, управлінців, громадськості. Проєкт реалізується ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що дає можливість втілити задумане на найвищому рівні та на основі принципів об’єктивності й незалежності.