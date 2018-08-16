Компанія з українськими власниками створила перший у світі автобус-позашляховик

Torsus Praetorian базується на шасі вантажівки MAN, комплектується дизельним двигуном MAN потужністю 240 к.с.

Компанія Pulsar Expo створила автобус-позашляховик Torsus Praetorian, який позиціонує, як перший в світі. Нещодавно медичну версію автобуса презентували в одній з частин Національної гвардії України, який, можливо, замінить застаріли санітарні автобуси, розроблені ще за часів СРСР.

Як пише «Економічна правда», нині проект перебуває на стадії переходу до дрібносерійного виробництва. Однак творці сподіваються на можливість серійного виробництва в подальшому.

Автобусом вже зацікавилися в Австралії, США, Канаді, Новій Зеландії, Грузії та Бангладеш.



Засновники компанії зазначають, що серед ключових клієнтів – структури уряду США і підрозділи Організації Об'єднаних Націй.



За підсумками 2016-2017 років, компанія Pulsar Exp уклала контракти на загальну суму понад 20 мільйонів доларів.



Вартість одного автобуса становить близько 100 тис. доларів. Нині Pulsar Expo перебуває на фінальній стадії сертифікації автобуса в ЄС за стандартом Євро-6. Попереду лише отримання сертифіката на шасі. Після його отримання компанія зможе ставити автобус на облік в будь-якій країні Євросоюзу і будь-якій країні світу, яка визнає сертифікат ЄС.

Сайт Ukrainian Military Pages зазначає, що машину нещодавно було представлено в одній з військових частин Національної гвардії України.

Медична версія Torsus Praetorian має дев’ять місць для медичного персоналу та шість місць для поранених (лежачи), обладнана механізмом вивантаження та завантаження поранених (час підняття пораненого 25 секунд).

Наразі у Збройних Силах України перебувають санітарний автобус АС-66 на базі вантажівки Газ-66, а також вантажні автомобілі ГАЗ-66/ЗіЛ-131, обладнані уніфікованим санітарним обладнанням, що дозволяють перевозити відповідно дев’ятьох та шістьох поранених лежачи, або 18 та 20 поранених сидячи.

Pulsar Expo заснована 2014 року в Чехії в українським подружжям Вахтангом Джукашвілі та Юлією Хомич. Виробництво розміщене у Європейському Союзі.

До слова, 2015 року компанія Pulsar Expo через Агентство зі скорочення військової загрози Міноборони США поставила до України 10 машин технічної допомоги MASTER на базі вантажівки Iveco Trakker для Державної прикордонної служби України в межах міжнародно-технічної допомоги.