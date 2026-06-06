З 2025 року всі домашні матчі «Шахтаря» в єврокубках відбувалися на стадіоні, яким керує «Вісла» Краків

Футбольний клуб «Вісла» Краків не буде організовувати матчі українського клубу «Шахтар» у європейських турнірах. У попередньому сезоні Ліги конференцій «Шахтар» проводив домашні матчі саме у Кракові.

Про рішення клубу заявив у суботу, 6 червня, його президент Ярослав Крулевський. Він повідомив, що «Вісла» припиняє організовувати матчі двох клубів – донецького «Шахтаря» в межах єврокубків та польського ФК «Вєчиста» в межах найвищої польської ліги Екстракляса. Обидва клуби вже про це поінформували.

«“Вісла” Краків та її команда після чотирьох складних років, а раніше після важкої боротьби за своє існування, повинні зосередитися насамперед на власних справах. У нас є багато речей для покращення, багато чому потрібно навчитися, багато нових можливостей для зростання, але передусім – обов’язок ставити інтереси нашого клубу в пріоритет. Жодні сентименти та особисті зв’язки не є важливішими за клуб», – повідомив Крулевський.

Він заявив, що Екстракляса є новим викликом для «Вісли», тому продаж послуг іншим ФК для клубу нераціональним з бізнесової точки зору. Крім того, президент клубу звернув увагу на «спортивний та емоційний аспект». Крулевський додав, що переговори обох клубів із містом щодо матчів на стадіонах можливі, проте «Вісла» не буде брати в них участі як оператори.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Бажаючи бути справедливими до обох сторін – ми подаємо свої рішення сьогодні – показуючи, що тут не мають значення жодні інші питання, окрім просто перерахунку наших реальних можливостей та встановлення пріоритетів», – написав Крулевський.

Зазначимо, «Вісла» Краків керує одним з найкращих газонів у країні – міським стадіоном імені Генрика Реймана. Починаючи з липня 2025 року усі єврокубкові матчі «Шахтаря» проходили саме там.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

До слова, у травні результати «Шахтаря» та «Динамо» дозволили Україні продемонструвати найкращий за останні 10 років результат у таблиці коефіцієнтів УЄФА – 8,312 очка. Таким чином, Україна завершить поточний єврокубковий сезон на 23-му місці в таблиці коефіцієнтів єврокубка.