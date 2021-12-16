Кримськотатарський «орьнек» включили до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесла традиційний кримськотатарський орнамент «орьнек» до списку нематеріальної культурної спадщини. Про це повідомило Міністерство культури України.

«Орьнек» включили до списку під час 16-ї сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини.

У Мінкульті наголосили, що визнання культурного надбання кримських татар демонструє світові культурне розмаїття проєвропейської України, культурний діалог, що будується на взаємній повазі всередині нашої країни.

Крім того, це визнання важливості нематеріальної культурної спадщини українського та кримськотатарського народу для всього людства.

«Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні. Пишаюсь такими новинами», – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Президент України Володимир Зеленський назвав «гідним визнанням самобутності киримли (кримських татар, – ред) та краси культурної мозаїки України».

«Орьнек» – це традиційний орнамент у декоративно-ужитковому художньому мистецтві кримських татар. Ним оздоблювали різноманітні предмети побуту та культу: одяг, тканини, ювелірні вироби, меблі, архітектурні об'єкти, надгробки. Предмети із зображенням орнаменту використовуються на всіх етапах життя кримських татар.

Кримськотатарський орнамент і його елементи переважно використовуються у вишивці, на одязі, взутті, головних уборах як декор, на різних видах аксесуарів, в ювелірних прикрасах, на предметах побуту: керамічному і металевому посуді, виробах з деревини, домашньому приладді, в обробці меблів, килимових покриттях. Це важливий елемент самоідентифікації і невід’ємна частина життя кожної кримськотатарської сім’ї.