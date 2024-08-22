Криворіжці не змогли дати бій грізному супернику і зберігають примарні шанси на загальний спіх

ФК «Кривбас» у четвер, 22 серпня, у словацькому Кошіце в боротьбі за вихід у груповий турнір Ліги конференцій поступився представнику Ла Ліги – «Бетісу».

Ліга конференцій, плейоф кваліфікації, 1-й матч

ФК «Кривбас» (Україна) – ФК «Бетіс» (Іспанія) – 0:2

Голи: Авіла, 13, Родрі, 62

«Кривбас» вперше пробив по воротах «Бетіса» лише на 7-й хвилині – удар Соси було заблоковано. У відповідь Фекір стріляв по центру – Кліщук врятував. Ще до середини тайму криворіжці пропустили: Альтіміра потужно пробив, Кліщук відбив перед собою, а першим на добиванні був Авіла.

Підопічні Юрія Вернидуба намагались відігратись, але до перерви не завдали жодного удару у площину воріт суперника, який легко перекушував всі атаки українців. Загалом різниця ударів команд становила 1 до 10. На останній хвилині Авіла міг оформити дубль, однак не влучив по воротах після розіграшу кутового.

Після відпочинку картина не змінилась: іспанці не поспішали, а українці банально не могли. На 62-й хвилині «Кривбас »пропустив вдруге – Родрі вдався удар з-за меж штрафного чітко у дальній кут. На останній хвилині Рока зі стандарту міг ставити крапку, але бездоганно зіграв Кліщук. На жаль, іспанці не дозволили нашій команді створити бодай щось – навряд чи у матчі-відповіді з такою грою у Вернидуба і Ко будуть хоч якісь шанси на успіх.