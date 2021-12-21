Велика палата Конституційного суду України ухвалила рішення у справі, розпочатій за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 6 закону «Про телебачення і радіомовлення». Про це прес-служба КСУ повідомила у вівторок, 21 грудня.

Як пояснили в суді, ці положення зазначеного закону передбачають заборону на використання і трансляцію українськими телерадіоорганізаціями аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Крім того, згадані положення закону стосуються заборони трансляції (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, зокрема й тих, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій (заборона на цю категорію фільмів поширюється на твори, вироблені або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року).

Представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря пояснила, що відповідна заборона не поширюється на інформаційні й інформаційно-аналітичні передачі.

Повний текст рішення КСУ в зазначеній справі буде оприлюднено на сайті суду найближчим часом.

Нагадаємо, у 2015 році Верховна Рада заборонила трансляцію російських фільмів і серіалів. Після цього рішення деяким телеканалам призначали перевірки через показ радянських фільмів, адже в деяких із них знімалися актори, що підтримували окупацію Криму та російську агресію в Україні.

У 2018 році з позовом до КСУ звернулися 47 народних депутатів, переважно від фракції «Опозиційний блок». Вони просили Суд розтлумачити, чи є конституційними такі обмеження.