Симфонічний оркестр ІNSO-Львів не просто задовольняє слухачів класичною музикою – він розповідає світові про Україну. В інтерв’ю Андрію Дрозді на ютуб-каналі «Львів 24» голова правління оркестру та заступниця генерального директора Львівської філармонії Іоланта Пришляк розповіла про різдвяний тур ІNSO-Львів у Нідерландах, вплив музики та її силу в час війни. У розмові ви почуєте, як мистецтво стає містком між країнами, об’єднує людей і допомагає говорити про війну та політику.

В інтервʼю з Іолантою Пришляк ви дізнаєтеся про: