«Для мене культура була поза політикою дуже довгий час»
Іоланта Пришляк, голова правління оркестру INSO-Львів, заступниця генерального директора Львівської філармонії
Симфонічний оркестр ІNSO-Львів не просто задовольняє слухачів класичною музикою – він розповідає світові про Україну. В інтерв’ю Андрію Дрозді на ютуб-каналі «Львів 24» голова правління оркестру та заступниця генерального директора Львівської філармонії Іоланта Пришляк розповіла про різдвяний тур ІNSO-Львів у Нідерландах, вплив музики та її силу в час війни. У розмові ви почуєте, як мистецтво стає містком між країнами, об’єднує людей і допомагає говорити про війну та політику.
В інтервʼю з Іолантою Пришляк ви дізнаєтеся про:
Спілкування оркестру з іноземною аудиторією через мерч з українською символікою;
Як аудиторія оркестру підтримує Україну та допомагає армії;
Роль музики у презентації української культури та історії в Європі;
Нероздільність мистецтва та війни;
Музикантів, які поєднують творчість зі службою на фронті;
Співпрацю з іноземними диригентами та музикантами;
Недоліки державної підтримки української культури за кордоном;
Роль мистецтва у формуванні особистості;
Культуру як зброю та інструмент протидії пропаганді.