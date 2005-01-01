Культурні події на вихідних у Львові

До Дня театру львівський Перший театр влаштував лабораторію для режисерів з 11 країн

Вперше після 1933 року у Львові виставили дивом врятовані реліквії довоєнних євреїв Галичини

Іванка і Олександр Войтовичі презентують новий проект «Енергія UA»

Провокативна і несподівана виставка від львівських художників Іванки і Олександра Войтовичів. У проекті «Енергія UA» у стінах Нацмузею митці пофантазували на тему сучасної України, де парадоксально поєднуються пережитки радянського минулого із сучасним світом. Тому у їхньому живописі з’явилися приземлені побутові речі поруч із рефлексіями від української природи.

«Це не ностальгування, це певна констатація фактів і запитання: а що далі? Тобто я ніби цим минулим намагаюся заглянути в майбутнє: що ми робимо? куди ми йдемо?» – пояснює Олександр Войтович.

«Я, мабуть, як жінка більше сприймаю все емоційно, на рівні якихось флюїдів, емоцій, станів, а Сашко більше як чоловік – тверезо, чітко», – додає Іванка Войтович.

Камерний оркестр «Віртуози Львова» починає святкувати своє 25-річчя

З такої нагоди колектив запрошує у неділю у філармонію на ретроспективний концерт. Повторять програму, з якою колектив виступив на одному із перших своїх концертів із хрещеним батьком – литовським диригентом Саулюсом Сондецкісом. У пам'ять про маестро знову зазвучать твори Мендельсона, Моцарта і «Concerto grosso №1» Шнітке, який композитор присвятив тому ж Сондецкісу.

«Саулюс Сондецкіс дав карт-бланш на право діяльності нашого оркестру, високо оцінивши потенціал львівських музикантів», – розповів художній керівник оркестру «Віртуози Львова» Сергій Бурко.

Праправнучки Івана Франка запрошують разом пописанкувати

Писати писанки із прямими нащадками Івана Франка. Таку незвичну атракцію пропонує львівський музей Каменяра. У суботу даватимуть усім охочим майстер-клас лемківських писанок праправнучки письменника.

«Тут ми маємо таку унікальну можливість разом із прямими нащадками Івана Франка, у жилах яких тече його кров, відчути оцей великодній настрій», – запрошує Богдан Тихолоз, директор Львівського музею Івана Франка.