Культурні події на вихідних у Львові

На Фестивалі Параджанова покажуть фільм «Небезпечно вільна людина».

У Львові стартує вже третій Міжнародний фестиваль Параджанова. Дійство, традиційно, відбуватиметься на Левандівці, в парку, що поруч із культурно-мистецьким центром «Супутник». Фест розпочнеться все цієї неділі, 19 серпня, з ді-джей сету та відкриття виставки. На гостей чекає концерт та проект-перформанс «Живі колажі #Parajanov forever» від імідж-театру «Пані Кураж». Обіцяють навчити охочих танцювати аргентинське танго. А тих, хто любить фільми, познайомлять із авторами стрічки «Небезпечно вільна людина» – режисером Романом Ширманом та сценаристом Сергієм Тримбачем. А далі просто неба покажуть і сам фільм.

«Як він сам про себе казав, це вірменин, який народився в Тбілісі. Сидів у радянській в'язниці за український інтернаціоналізм. Тому ця постать є насправді інтернаціональна. Так. Упевнена, що нам не вдасться навіть відкрити всю його мотивацію, всю його істину», – зазначила начальниця міського управління культури Наталя Бунда.

Органний фестиваль запрошує на нічні концерти.

Фестивалити під звуки органа запрошують у час, коли на місто впадуть сутінки. У п’ятницю, 17 серпня, Львівський органний фестиваль потішить меломанів творами Моцарта, Регера, Ліста у виконанні французького органіста та композитора Томаса Меллана. А вже о 22:00 нічним концертом зачарує естонська музикантка Улла Крігул, що виконає сучасні твори їхніх композиторів. Субота потішить чеськими творами, а неділя – органними фантазіями.

«Ми, коли починали робити нічні концерти в Органному залі, була така думка: прийдуть люди чи не прийдуть? Перший, другий, третій раз – люди ходять. І дивно, бо люди кажуть, що маршрутки не ходять, важко добратися. Але люди приходять. Значить, людям це потрібно», – пояснив директор Органного залу Іван Остапович.

На «Українській пісні» виступлять 27 виконавців.

27 українських виконавців до 27-ї річниці незалежності України. Масштабний національний проект «Українська пісня» вже у суботу, 18 серпня, зазвучить на «Арені Львів». Пісенне шоу обіцяє потішити фанатів гурту «Воплі Відоплясова», Pianoбой, O.Torvald, Alyosha, Melovin, Kadnay, Злати Огнєвіч. Окрім того, після тримісячного відбору з-посеред 300 заявок від молодих виконавців України, в проект потрапили десятеро з них. Організатори обіцяють вражаючий шестигодинний концерт.

«Хтось порівняв його, що це може стати Українським Євробаченням. Дякуємо! Ми дійсно до цього прагнемо. Сподіваємося, що далі цей проект стане Українським Євробаченням», – розповів співзасновник проекту «Українська пісня» Тарас Курчик.