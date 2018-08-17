17 серпня виповнилося 50 років від дня народження лідера культового львівського гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Минуло вже три з половиною роки, як він трагічно загинув, однак мільйони українців досі не можуть змиритися із втратою музиканта.

У 50-літній ювілей прихильники Кузьми Скрябіна публікують у соцмережах свої спогади та думки про нього під хештегом #Кузьма50. ZAXID.NET публікує кілька зворушливих постів, присвячених музикантові.

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— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 17 серпня 2018 р.

Не знаю, як це у нього вийшло, але він для мене живіший за деяких живих!

Сумую, чувак! #Кузьма50 — Lena Savchenko (@_Lena_Savchenko) 17 серпня 2018 р.

— Asya Poznyak (@nastena_poznyak) 17 серпня 2018 р.

Та ніщо не вічне, а любов тим більше,

Він хотів як краще, а віддав назавжди,

А вона чекала, просто сил не стало

І струна порвалась!#Кузьма50 #назавжди — aliona (@starunsha) 17 серпня 2018 р.

#Кузьма50 Залишився назавжди у серцях! Ми пам`ятаємо! Класний був чувак! — krassvet (@krassvete) 17 серпня 2018 р.

#Кузьма50 до сих пор больно. С Днём рождения, Андрей! Спасибо за музыку, книги и все что ты оставил нам. Это Бесценно. Помним. — Zhuzha (@Zhuzhunya) 17 серпня 2018 р.