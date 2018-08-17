#Кузьма50
Культура

#Кузьма50

Як українці згадують Андрія Кузьменка

Юлія Лавришин, 17 серпня4210
фото Володимира Шурубури

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17 серпня виповнилося 50 років від дня народження лідера культового львівського гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Минуло вже три з половиною роки, як він трагічно загинув, однак мільйони українців досі не можуть змиритися із втратою музиканта.

У 50-літній ювілей прихильники Кузьми Скрябіна публікують у соцмережах свої спогади та думки про нього під хештегом #Кузьма50. ZAXID.NET публікує кілька зворушливих постів, присвячених музикантові.

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