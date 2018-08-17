#Кузьма50
Як українці згадують Андрія КузьменкаЮлія Лавришин, 17 серпня4210
фото Володимира Шурубури
17 серпня виповнилося 50 років від дня народження лідера культового львівського гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Минуло вже три з половиною роки, як він трагічно загинув, однак мільйони українців досі не можуть змиритися із втратою музиканта.
У 50-літній ювілей прихильники Кузьми Скрябіна публікують у соцмережах свої спогади та думки про нього під хештегом #Кузьма50. ZAXID.NET публікує кілька зворушливих постів, присвячених музикантові.
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— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 17 серпня 2018 р.
Не знаю, як це у нього вийшло, але він для мене живіший за деяких живих!— Lena Savchenko (@_Lena_Savchenko) 17 серпня 2018 р.
Сумую, чувак! #Кузьма50
— Asya Poznyak (@nastena_poznyak) 17 серпня 2018 р.
Та ніщо не вічне, а любов тим більше,— aliona (@starunsha) 17 серпня 2018 р.
Він хотів як краще, а віддав назавжди,
А вона чекала, просто сил не стало
І струна порвалась!#Кузьма50 #назавжди
#Кузьма50 Залишився назавжди у серцях! Ми пам`ятаємо! Класний був чувак!— krassvet (@krassvete) 17 серпня 2018 р.
#Кузьма50 до сих пор больно. С Днём рождения, Андрей! Спасибо за музыку, книги и все что ты оставил нам. Это Бесценно. Помним.— Zhuzha (@Zhuzhunya) 17 серпня 2018 р.
Він завжди був і є в наших серцях.— Dr. Elena V.G. (@Le_Blank_33) 17 серпня 2018 р.
Спасибі тобі велике за все! ️#Кузьма50