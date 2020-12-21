Дзеркальні панелі у вітальні, ванній кімнаті та спальні створюють ілюзію «нескінченного простору»

Архітектурне видання Dezeen представило топ-10 інтер’єрів 2020 року, до яких потрапила квартира з Києва, облаштована місцевою студією Ater Architects. Крім киян, до списку найкращих інтер'єрів року увійшли апартаменти з Франції, Словаччини, Великої Британії, Китаю, Австралії, Італії, Японії та Мексики.

Дизайнери відремонтували невелику квартиру площею 65 м2, яка була тісна та складалася з кількох кімнат, з’єднаних коридорами. Її власники – молода пара – попросили дизайнерів перетворити квартиру у легкий і мінімалістичний простір.

Відтак архітектори зруйнували більшість стін, аби створити open space. Лише спальня відокремлена від основної кімнати. Проект називається EGR Apartment і передбачає відкритий простір, який ділиться на зони яскраво-синіми шторами, що контрастують з монотонними кольорами та матеріалами квартири. У Ater Architects зазначають, що таким чином хотіли збалансувати кольорові акценти та зробити простір більш повітряним, зберігши при цьому певну строгість.

Підлогу замостили дубовими дошками скрізь, крім кухні та ванної кімнати, де підлогу встелили уламками битого мармуру. Для оздоблення кухні обрали плитку чорного кольору, тепла кімнаті додають дубові шафи та мідна лампа.

У вітальні з синіми шторами контрастує рожевий диван, власники не захотіли тут встановлювати ні телевізора, ні проектора. Окремо у квартирі облаштували зону робочу зону. Дзеркальні панелі у вітальні, ванній кімнаті та спальні створюють ілюзію «нескінченного простору».

Ater Architects – київська студія архітектури та інтер’єрного дизайну, заснована Олександром Івасівим і Юлією Ткаченко.