На звороті ікони стоїть печатка, що підтверджує, що ікона була власністю УРСР

Президент автономної Республіки Сербської (одного з регіонів Боснії і Герцеговини) Мілорад Додік, під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова подарував йому 300-річну позолочену ікону з окупованого Луганська Як інформує українська служба ВВС, посольство України направило ноту протесту.

Ікону вручили 12 грудня під час візиту Лаврова до Боснії і Герцеговини. Місцеві ЗМІ опублікували фото ікони. На її звороті стоїть печатка, що підтверджує, що ікона була власністю УРСР. Вони також цитують слова Додіка про те, що ікону нібито «знайшли» в Луганську.

Своєю чергою, посольство України в Боснії і Герцеговині 16 грудня направило владі офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію і пояснити, що це за ікона і як вона потрапила в Боснію і Герцеговину.

«Знаємо про ситуацію, посольство України направило офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення і повну інформацію про обставини цієї справи. Також чекаємо зустрічі з представником МЗС БіГ для обговорення з офіційними представниками. Очікуємо на зустріч найближчими днями», – прокоментував те, що трапилося, прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

Міністр закордонних справ країни Боснії і Герцеговини Бішер Турковичі заявила, що на підставі ноти українського посольства прокуратура має розібратися, як українська власність опинилася в іншій країні.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік не вперше потрапляє в скандал. У березня 2014 року посольство України засуджувало слова чиновника про підтримку окупації Росією Криму.