Гурт «Мертвий півень» після багаторічної перерви дав великий концерт у Львові. Уперше за 12 років гурт понад дві години грав старі та нові пісні, зібравши на сцені FestRepublic слухачів кількох поколінь.

Як тільки публіка почала збиратись, пролунав сигнал повітряної тривоги. Тож концерт довелось розпочинати з запізненням і, відповідно, дещо скоротити програму, яка містила і старі добрі хіти, і нові композиції.

Звісно, важко було подолати упередження, надто вже любили шанувальники групи її фронтмена Міська Барбару, який майже два роки тому «вирушив на небесний сейшен». Надто швидко до нього приєднався інший фронтмен та один із співзасновників «півнів» Любко Футорський. Про них згадували з теплотою та вдячністю.

Уже перша композиція розвіяла увесь скепсис. «Півні», не розгубивши свого традиційного шарму, звучали потужно та по новому, ніжно та драйвово, свіжо та ностальгійно водночас.

Велика заслуга в тому належить новому вокалісту гурту Юркові Рокецькому. Він же Ленон. «Ми є єдиною в Україні групою де грає Джон Ленон. На басу – Джон, вокал – Ленон», – оголосив гітарист Роман Чайка.

Також глядачі могли почути Юрка Чопика (акустична гітара), Олексу Слободяна (ударні), Андрія Альфавіцького (перкусія) та Любка Радомського (ірландська сопілка, саксофон, флейта).

Стильно, шармово та сильно прозвучала Ярина Якуб’як, яка спеціально заради концерту прилетіла з Філадельфії. Вона стала тим золотим містком між «тоді» та «тепер». Словом, пазл склався.

«Півні» заспівали те, що давно «вибрано народом» і не зрадили своєму вмінню пізнавати та співати добру поезію, вперше показавши публіці «Прагу» на вірш Олекси Стефановича 1930 року.

Нова композиція «Комаради, до паради» має усі шанси стати новим хітом і йдеться у ній про війну сьогодні. Разом з «півнями» її відспівав Мар’ян Пиріг («Пиріг і Батіг»), який став одним із гостей концерту.

Також на концерті виступили патріарх Бу-Ба-Бу, відомий український письменник Юрій Андрухович, який став на цей час вокалістом, Христина Соловій, що виконала «Гобелен» та «Я помру від застуди» та «Піккардійська терція», якій випала унікальна можливість співати кавер на власну пісню. «Старенький харлей» завершив концерт.

«Мертвий півень» додав впевненості, що буде не лише літо, а й перемога та нові пісні, зустрічі та не менш драйвові та атмосферні концерти.



Фото Руслана Литвина