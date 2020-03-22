Легендарний італійський футболіст захворів на коронавірус

Паоло Мальдіні

Легендарний екс-захисник «Мілана», а нині технічний директор клубу Паоло Мальдіні заразився коронавірусом. Про це 21 березня повідомив офіційний сайт «Мілана».

51-річний Мальдіні контактував з людиною, яка заразилася коронавірусом, після чого в нього з'явилися симптоми захворювання.

Лабораторний аналіз виявив коронавірус у Мальдіні і його 18-річного сина Даніеля, який в цьому сезоні дебютував за першу команду «Мілана». На даний момент вони обидва відчувають себе добре і вже два тижні провели в самоізоляції.

Вони будуть залишатися в карантині, поки клінічно не буде встановлено, що вони одужали.

Також того ж дня нападник «Ювентуса» і збірної Аргентини Пауло Дібала повідомив про те, що заразився коронавірусом. За його словами, він заразився разом зі своєю дівчиною. Обоє хворих перебувають на самоізоляції і почувають себе добре.