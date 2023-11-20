Леонід Кучма видав книгу «Україна – не Росія. Двадцять років потому»

У понеділок, 20 листопада, екс-президент України Леонід Кучма презентував у Києві книгу «Україна – не Росія. Двадцять років тому». Оновлене видання вийшло у київському видавництві «АДЕФ-Україна».

Перша версія книги «Україна – не Росія» вийшла з друку в 2003 році в період його президентства. У зв'язку з деякими суперечливими твердженнями автора, книга викликала неоднозначну реакцію читачів і піддавалася критиці. За словами Кучми нова книга відрізняється від попередньої тим, що тепер «не намагається нічого пояснювати чужим, вона для українського читача».

Кучма розповів, що він не думав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перевидавати книгу «Україна – не Росія», хоча його багато хто про це запитував. За словами екс-президента, рішення написати книгу виникло після того, як у січні цього року ракетою, що призначалася для великих авіаносних з'єднань, Росія вдарила по звичайному панельному будинку в Дніпрі, і на світлині з місця зруйнованого будинку він побачив пошкоджену вогнем свою книжку «Україна – не Росія».

Як зазначається в анотації до книжки, Кучма ділиться своїм поглядом на події XX століття й останніх років, розповідає про український і російський національні характери, торкається проблем спільної та спірної культурно-історичної спадщини, розвінчує міф про «єдиний народ».

«Двадцять років тому я закінчував роботу над тією книгою з надією. Так, казав я, Україна – не Росія. Але дві держави можуть жити як добрі сусіди, не просто не ворогуючи, а й роблячи одна одну сильнішою. Двадцять років тому до обох країн у мене були теплі почуття. Сьогодні ж я відчуваю безмежну гордість за Україну і безмежний гнів до Росії», – написав Кучма в післямові до книги.

За словами прес-секретарки Кучми Дарки Оліфер, друкований наклад «Україна – не Росія. Двадцять років потому» призначений перш за все для Сил безпеки та оборони України, найбільших українських бібліотек, університетів, центральних та регіональних органів влади. До кінця року вони отримують свої примірники книги. І вже найближчим часом у вільному доступі буде викладено електронну версію.