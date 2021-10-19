19 жовтня на НСК «Олімпійський» у Києві ФК «Шахтар» прийматиме мадридський «Реал» у третьому турі групи D Ліги чемпіонів. Початок матчу – о 22:00.

Крім стадіону, переглянути гру можна буде на стримінговій платформі Megogo, яка є офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Також права на ретрансляцію цих ігор має провайдер Volia.

Після попередніх двох матчів групового етапу «Реал» посідає друге місце в групі з трьома очками: мадридці обіграли міланський «Інтер» та сенсаційно поступилися новачку турніру тираспольському «Шерифу». «Шахтар» наразі перебуває на останньому місці турнірної таблиці після поразки «Шерифу» та нічиєї з «Інтером».

«Шахтар» та «Реал» раніше зустрічалися на полі чотири рази – під час групового етапу Ліги чемпіонів у 2015 та 2020 роках. Кожна з команд здобула по дві перемоги: «Реал» виграв обидва матчі в 2015 році, а «Шахтар» – у 2020-му.