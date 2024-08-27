Київський клуб не зумів взяти реванш в австрійців за пораку у першому матчі

Київське «Динамо» у вівторок, 27 серпня, у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів не змогло відіграти два голи в австрійського «Зальцбурга» і припинило змагання у найпрестижнішому євротурнірі.

Ліга чемпіонів, плейоф, матч-відповідь (перша гра – 0:2)

ФК «Зальцбург» (Австрія) – ФК «Динамо» (Україна) – 1:1

Голи: Дагім, 12 – Ванат, 29

«Динамо» з перших хвилин кинулось до воріт суперника і ледь не вийшло вперед – Кабаєв не встиг зреагувати на простріл з правого флангу на дальню стійку. Шапаренко створив всі умови для партнерів, викотивши в центр під удар – Дубінчак не влучив у ворота. Міг відзначитись і Піхальонок, коли класно розрядив свою гармату з розвороту над поперечиною.

Натомість «Зальцбург» зумів забити вже у своїй першій атаці – Дагім протягнув м’яч до центру і потужно, а головне результативно прошив Бущана. «Динамо» зупинилось, а господарі кинулись добивати розгубленого суперника: Дадіч, а згодом знову Дагім могли доводити рахунок до розгрому.

Оговтавшись, кияни почали створювати моменти біля воріт австрійців, але ані удари, ані кутові не приносили дивідендів. Натомість господарі втікали у стрімкі контратаки – в одній з таких в середині тайму лише реакція Бущана врятувала українську команду від другого гола.

В середині тайму «Динамо» спромоглось зрівняти: Михавко видав розкішну передачу через пів поля на хід Ванату, Владислав обіграв захисника і закрутив у правий кут.

По перерві кияни атакували великими силами, створили низку хороших моментів, подали 7 кутових, але м’яч вперто не ліз у ворота. У середині тайму Бражко метрів з 25-ти цілив у ліву дев'ятку, однак м’яч пролетів над поперечиною. Мав шанс бодай вирвати перемогу Шапаренко, але не влучив у ворота з близької відстані. Як наслідок, «Динамо» завершило виступи у Лізі чемпіонів і зосередиться на груповому етапі Ліги Європи.