Житомирці не змогли вийти у наступний раунд Ліги конференцій у дебютному євросезоні

Житомирське «Полісся» у повторному поєдинку 2-го туру кваліфікації Ліги конференцій у польському Глівіце знову програло «Олімпії» з Любляни. Оскільки перший матч завершився перемогою словенців з рахунком 0:2 – українці за сумою двох матчів поступились супернику і завершили дебютний виступ у єврокубках.

Ліга конференцій, 2-й тур кваліфікації, матч-відповідь

Полісся (Україна) – Олімпія Любляна (Словенія) – 1:2

Голи: Кушніренко, 2 – Флоруц, 11, Дурдов, 90+3

Вже на 2-й хвилині Полісся вийшло вперед: Назаренко прострілив з лівого флангу в район одинадцятиметрової позначки, від Таллеса м’яч відскочив на лінію штрафного і Кушніренко потужно пробив повз голкіпера.

На 10-й хвилині Брістріч міг подвоювати перевагу житомирців: боснієць прийняв навіс у воротарський, але не встиг пробити – захисник вибив буквально з-під ніг. У наступній атаці українці пропустили: Флоруц прорвався правим флангом, легко обіграв захисника і поцілив у ближній кут. За трохи Гуцуляк непогано пробивав з-під оборонця – голкіпер забрав.

В середині тайму Кушніренко відгукнувся на навіс Назаренка з кутового, але пробив повз ліву стійку. Згодом Таллес з меж штрафного намагався перекинути м’яч через голкіпера, однак пробив значно вище. Українці наприкінці тайму притисли суперника до його воріт і намагались бити за першої спроби – захист словенців відчайдушно відбивався.

На 53-й хвилині Полісся мало виходити вперед, але Гуцуляк замкнув навіс у ліву стійку. За трохи чудовий шанс змарнував Таллес: Пайшао прострілював вздовж воріт з правого флангу, а Коста замикав на дальній стійці, проте не влучив у ворота. Вже у доданий час Олімпія зуміла вийти вперед: Дурдов відгукнувся на навіс і замкнув поміж ніг українського голкіпера.

Як наслідок, Полісся завершило свої виступи у єврокубках і зосередиться на матчах української Прем’єр-ліги.