«Синьо-жовті» не змогли реабілітуватись за фіаско з Албанією і опинились на останній сходинці свого квартету

У вівторок, 10 вересня, збірна України у 2-му турі Ліги націй зустрічалась з Чехією. Підопічні Сергія Реброва зуміли забити двічі, але пропустили три голи й зазнали чергової поразки.

Ліга націй, група В1, 2-й тур

Чехія – Україна – 3:2

Гол: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 79 (п.) – Ванат, 37, Судаков, 84

Господарі з перших секунд кинулись до воріт суперника, намагаючись забити швидкий гол. На 8-й хвилині Україна заробила стандарт на правому фланзі: Мудрик навісив – Матвієнко пробив головою вище воріт. У наступній атаці Трубін врятував «синьо-жовтих», прийнявши на себе удар суперника. Ванат у відповідь ледь не скористався помилкою Крейчі, перехопив м’яч, однак його постріл метрів з 11-ти було заблоковано.

На 16-й хвилині Провод пробив у дотик із центру штрафного – Забарний встиг підставитися під удар і м'яч дивом прилетів до рук Трубіна, який вже перебував на колінах.

В середині тайму Чехія вийшла вперед. Шапаренко помилився у штрафному на правому фланзі й віддав м’яч Черни. Той пробив з гострого кута паралельно воротам, а Шульц в дотик замкнув у сітку.

На 35-й хвилині Забарний ледь не зрівняв, замкнувши навіс з кутового у поперечину. Вже у наступній атаці Ванат виправився за партнера і відновив статус-кво, відгукнувшись на верхову передачу з лівого флангу від Шапаренка (для Владислава цей гол став дебютним у складі національної збірної України). Чехи огризнулись потужним ударом від Черни повз ліву стійку.

Вже у доданий час господарі знову вийшли вперед, забивши гол у роздягальню: після затяжної атаки ані Степаненко, ані Забарний не змогли як слід вибити м’яч і Шульц добив у правий кут.

По перерві Мудрик намагався пробити через себе – м'яч відскочив до Миколенка, однак удар захисника Евертона було заблоковано. На 65-й хвилині Україна втратила чудовий шанс зрівняти: Зінченко навісив зі стандарту у воротарський, Ванат випередив захисників, але замкнув повз праву стійку.

На 72-й хвилині Мудрик влаштував «бразильську самбу» на лівому фланзі, накрутив захисника і прострілив у воротарський – на жаль, ніхто з партнерів не зумів замкнути. Наприкінці зустрічі м’яч влучив у руку Матвієнку у власному штрафному і арбітр, після перегляду VAR, призначив пенальті. Соучек чітко виконав вирок.

Українці, однак, не опустили рук – Судаков після навісу Циганкова знову відновив інтригу ударом головою у протихід голкіперу, повернувши команду Реброва у гру. На останніх хвилинах Мудрик віддав у центр на Піхальонка, але удар хавбека Динамо вийшов не сильним. Вже у доданий час Судаков бив у нижній кут після прострілу Циганкова з правого флангу – голкіпер чехів врятував.

Після 2-х турів збірна України у турнірній таблиці без очок остання. Лідирує з 6-ма пунктами Грузія, в Албанії та Чехії по 3 бали.