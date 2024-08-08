Криворізький «Кривбас» у четвер, 8 серпня, у межах 3-го туру кваліфікації Ліги Європи поступився чеській «Вікторії» Пльзень.

Ліга Європи, 3-й тур кваліфікації, перший матч

ФК «Кривбас» (Україна) – ФК «Вікторія» Пльзень (Чехія) – 1:2

Голи: Аду, 20 – Панос, 48, Вашулін, 69

Команди жваво розпочали матч, але зарядженість гравців «Кривбаса» на швидкий гол розбивалась об захист суперника. На дальній удар зважився Твердохліб, але рикошет нівелював небезпеку від удару. На екваторі тайму Видра міг виводити чехів вперед, але не зумів замкнути навіс з правого флангу. Натомість «Кривбасу» вдалась швидка контратака і українці вийшли вперед: Дібанго отримав передачу ліворуч, прострілив у воротарський і Аду переправив м’яч у сітку.

Наприкінці тайму Дібанго втрати розкішний шанс подвоїти перевагу криворіжців: Іван увірвався у воротарський з лівого флангу і небезпечно бив з гострого кута – кіпер гостей врятував.

Вже на старті другого тайму чехи відновили статус-кво – Панос вирішив пробити з далекої відстані і поцілив під поперечину.

Одразу по перерві «Вікторія» зрівняла: Панос з правого флангу змістився ближче до центру і з-за меж штрафного потужно стрільнув під поперечину. «Кривбас» огризнувся небезпечним ударом Аду – вище воріт.

В середині другої сорокап’ятихвилинки «Кривбас» створив два поспіль вбивчі моменти (Луньов влучив з гострого кута у голкіпера, а Соса головою спрямував м’яч у поперечину), але пропустив прикрий гол у контратаці. На останніх хвилинах криворіжці ледь не пропустили втретє після помилки Драмбаєва. Зрештою, все завершилось мінімальною перемогою «Вікторії».

Матч-відповідь відбудеться у наступний четвер, 15 серпня, о 20:00 за київським часом.