Лікарні без кондиціонерів не зможуть контактувати з НСЗУ вже з нового року

Лікарні спроможної мережі, які не матимуть кондиціонерів у палатах, з наступного року не зможуть контрактуватися за певними пакетами із НСЗУ. Забезпечити комфортні умови перебування пацієнтів у палатах мають за кошти самих лікарень.

Сучасна якісна медицина, повідомило 13 вересня МОЗ України, — це не лише про високотехнологічне обладнання, стандарти лікування та медиків-професіоналів. Це і про комфортне перебування в лікарнях як пацієнтів, так і медиків.

Під час контрактування із НСЗУ на 2022 рік однією з вимог до лікарень, які надають спеціалізовану медичну допомогу, була наявність резервного джерела електропостачання. Це дозволило медичній системі акумулювати 4 095 генераторів та вистояти попри численні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України.

Та медзаклади спроможної мережі повинні бути готові не лише до викликів холодів, а й до викликів спеки. Нині кондиціонери встановлені лише у 12% палат.

«МОЗ допомагає лікарням і з залученням коштів для реконструкції, і з дороговартісним обладнанням. Забезпечити ж комфортні умови перебування безпосередньо в палатах - це те, що фінансово під силу самим закладам. Ми бачимо це із тих залишків коштів, які є сьогодні на рахунках в лікарнях, за даними НСЗУ. Це понад 23 млрд грн. Ці кошти – не абстрактні цифри на рахунках, вони мають використовуватися на благо пацієнтів та покращення якості надання медичної допомоги», – каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Наразі із понад 54 тис. палат в лікарнях спроможної мережі, кондиціонери мають лише 6 897. Тобто кондиціонерами забезпечені лише 12% палат.

Зараз перед кожним керівником лікарні, яка увійшла до спроможної мережі, стоїть завдання до кінця року «покрити» кондиціонерами палати та ординаторські у медзакладі.

Ті лікарні, які не зможуть забезпечити кондиціонерами палати відповідно до вимог, – втратять можливість контрактуватися із Національною службою здоров'я України за певними пакетами вже з 1 січня 2024 року.