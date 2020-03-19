Президенти України декламували вірші Ліни Костенко на честь її ювілею

Ліна Костенко народилась у 1930 році на Київщіні

У четвер, 19 березня, святкує свій 90-й день народження одна із найвідоміших українських письменниць Ліна Костенко.

Українська поетеса народилася у Ржищеві Київської області 19 березня 1930 року.

Свою першу поетичну збірку «Проміння землі» Костенко видала у 1957 році. З 1961 до 1977 року її твори не друкувались, однак її поезія поширювалась самвидавом.

Серед найвідоміших творів Костенко – поеми «Берестечко», «Маруся Чурай», збiрки поезії «Вiтрила», «Сад нетанучих скульптур», а також перший прозовий роман «Записки самашедшого», який вона написала у 2010 році.

За історичний роман у віршах «Маруся Чурай» була удостоєна Державної премії ім. Шевченка.

Костенко також є лауреатом премії імені Олени Теліги, премій Антоновичів та Петрарки, нагороджена відзнакою президента України та орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. А ще вона – почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів.

З цієї нагоди користувачі інтернету вітають письменницю з днем народження та влаштували поетичний флешмоб, цитуючи її слова.

Так, у просвітницькому відеопроєкті «Київщина читає Ліну Костенко» взяли участь двоє президентів України – Леонід Кравчук (1991-1994рр.) та Віктор Ющенко (2005-2010рр.)

Окрім президентів, вірші Ліни Костенко декламували заслужений лікар України, професор Ольга Богомолець, міністр з розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, голова Київської обласної ради Микола Стариченко, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, краєзнавець Олексій Заєць, народні артистки України Ольга Сумська та Наталія Бучинська, заслужений артист України Віталій Борисюк, актор театру і кіно Георгій Хостікоєв, а також ініціатор проєкту – директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Литовченко і співорганізатор проекту, директор Ржищівського археолого-краєзнавчого музею Людмила Карпенко.

Також зробили подарунок до 90-річчя Ліни Костенко діти, які навчаються у львівській Творчій школі Павла Табакова. Вони записали та виклали у мережу пісню на слова поетеси «І не минає, не минає!..». На післю «Аморе Амо» (саме так назвали її юні виконавці) зняли кліп.

Одними з перших після здобуття Україною незалежності до творчості Ліни Костенко звернулися у Львівському театрі ім. Леся Курбаса ще у 1989 році. Нагадаємо, що записи вистав «Сніг у Флоренції» та «Маруся Чурай», записані ще у 90-х, театр разом з іншими своїми виставами виклав для вільного перегляду онлайн.