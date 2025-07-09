2-3 серпня у Луцьку вп’яте відбудеться Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Як і минулого року, захід пройде в музейному просторі «Окольний замок». У програмі фестивалю — дискусії за участю українських та іноземних літераторів і медійників, поетичні читання, публічні інтервʼю, музичні виступи, стендап. Гостями події стануть автори з Іспанії, Португалії, Великої Британії, Колумбії та України. Фокус-тема цьогорічного фестивалю — «Спільність».

«Що тримає нас разом, коли розсипаються звичні орієнтири? Спільні досвіди, сподівання та уявлення про світ. Тому говоритимемо про спільність, що стане підґрунтям майбутнього. Про те, що нас сформувало і що ще формує просто зараз. Як ми змінюємось під тиском втрат і викликів, і як культура стає простором для переосмислення», – коментує засновниця літературної платформи «Фронтера» Елла Яцута.

«Фокусну тему розкриватимемо через пʼять базових питань, а отже, й основних дискусій: що нас сформувало, який шлях ми пройшли, як втрачаємо і горюємо, про те, як перевинаходимо себе і як уявляємо своє майбутнє. На «Фронтеру» варто приїхати, щоби побути зі своїми, рефлексувати й ставити собі складні питання, а також відпочити, відновитися, наповнитися надією. Бо спільність — щось вагоміше за наші протиріччя, те, що "зшиває” цю країну й тримає нас разом», – говорить куратор програми фестивалю Микита Москалюк.

Учасниками цьогорічного фестивалю стануть:

журналістка, письменниця та редакторка, співзасновниця The Ukrainians Media та шеф-редакторка журналу «Reporters» Марічка Паплаускайте;

письменник, музикант, військовослужбовець, волонтер Павло Коробчук;

письменник, автор 10 книг, член Українського ПЕН Олександр Михед;

український журналіст, громадський діяч, письменник, мандрівник, засновник спільноти та організації «Ukraïner» Богдан Логвиненко;

авторка поетичних і прозових творів, кінорежисерка, сценаристка, членкиня Європейської кіноакадемії та Українського ПЕН Ірина Цілик.

філософ, есеїст, перекладач, президент українського ПЕН, голова правління Міжнародного фонду «Відродження» Володимир Єрмоленко;

письменниця та громадська активістка Таня Касьян;

письменник, перекладач, музикант, військовослужбовець Євген Лір;

письменник, перекладач, есеїст, член українського ПЕН, директор Інституту центральноєвропейської стратегії Андрій Любка;

літературознавець, психоаналітик, перекладач, член українського ПЕН Юрко Прохасько.

Співорганізатори фестивалю — літературна платформа «Фронтера», платформа «Алгоритм дій», креативна івент-агенція «FeelGood». Захід відбудеться за сприяння Луцької міської ради.