ЛОДА подала в уряд уточнення щодо майбутньої Львівської ОТГ

Відповідно до уточнень, до Львова планують приєднати 11 міст та сіл

Львівська ОДА скерувала у Кабмін та Міністерство розвитку громад та територій уточнення щодо перспективного плану утворення об’єднаних громад, зокрема, щодо Львівської ОТГ. Тепер ЛОДА пропонує утворити Львівську ОТГ у меншому форматі, аніж раніше.

Відповідно до уточнень, ЛОДА пропонує передбачити майбутню Львівську ОТГ у складі Львівської, Винниківської, Дублянської міських, Брюховицької, Рудненської селищних, а також Лисиничівської, Грибовицької, Грядівської, Малехівської, Зашківської, Бірківської та Рясне-Руської сільських рад.

Обласні чиновники пропонують дозволити утворити окрему Сокільницьку ОТГ у складі Сокільницької та Годовице-Басівської сільских рад, а також Оброшинську ОТГ у складі Оброшинської, Конопницької та Ставчанської сільських рад.

Мурованську ОТГ, яку раніше планували приєднати до Львівської ОТГ, зараз пропонують залишити у нинішньому форматі.

Як пояснив у п’ятницю, 20 березня, у коментарі ZAXID.NET керівник департаменту економічної політики ЛОДА Степан Куйбіда, потреба скоригувати перспективний план Львівщини стосовно Львівської ОТГ виникла після зауважень міністерства розвитку громад та територій.

«Нам зауваження надіслало міністерство розвитку громад та територій, відповідно ми мали зреагувати. У міністерстві дали конкретні зауваження щодо «білих плям», які були подані у перспективному плані – щодо Львівської ОТГ та прилеглих територій. За підсумками консультацій з представниками міністерства, були подані такі правки», – пояснив Степан Куйбіда.

Лист Львівської ОДА до уряду щодо утчнень перспективного плану (фото Віталія Горбатенка)

З його слів, лист з уточненнями скерували в Кабмін минулого тижня. інших поправок до перспективного плану наразі вносити не планують. Поки невідомо, коли перспективний план Львівщини буде розглядати та затверджувати Кабміні.

Як повідомлялося, Львівська ОДА скерувала 24 лютого у Кабмін перспективний план формування територій громад Львівської області, яким пропонували уряду затвердити Львівську ОТГ у форматі «великого Львова». Окрім Львова, до нової громади пропонували включити 15 міст і сіл.