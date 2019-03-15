Лоукстер Ernest Airlines запускає новий рейс з України до Італії
З квітня літаки Ernest Airlines двічі на тиждень літатимуть з Києва до Генуї
Економіка — Юрій Братюк, 15 березня4480
Італійська авіакомпанія Ernest Airlines і Міжнародний аеропорт «Київ» відкривають новий рейс Київ-Генуя.
Про це повідомляє прес-служба Міжнародного аеропорту Київ у Facebook.
Зазначається, що прямий рейс відкриється 16 березня і буде виконуватися раз на тиждень з 16 по 30 березня; двічі на тиждень щовівторка і щосуботи, починаючи з 2 квітня. Квитки вже можна придбати на сайті авіакомпанії. Їхня вартість стартує від 79 євро.
Нагадаємо, що Україна потрапила в топ-20 країн світу за кількістю нових авіамаршрутів. Згідно зі статистикою, в Україні за 2018 рік з’явилися 72 нових авіамаршрути.
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