Львів готується до фестивалю Leopolis Jazz Fest

У Парку культури підготовка до фестивалю триває повним ходом. Тут монтують головну сцену, лаунж-зону та пікніковий майданчик. Таких місць під час Leopolis Jazz Fest у Львові буде кілька.

«Загалом буде три сцени. Як завжди, як кожного року. Це сцена на площі Ринок, біля Палацу Потоцьких та головна сцена в парку Богдана Хмельницького. Сюди можна потрапити, купивши квиток на фестиваль. На всі інші сцени та пікнікові зони можна потрапити, не маючи квитків», – каже технічний директор фестивалю Тимур Мазур.

До головної сцени у парку культури зможуть потрапити майже три тисячі любителів джазу. Інші сцени у центрі міста вмістять кілька сотень слухачів.

Оркестр «INSO-Львів» вже готується до виступу третього дня на головній сцені фесту. Виступатимуть львівські музиканти зі шведським контрабасистом віолончелістом і композитором Ларсом Даніельсоном. «Ларс Даніельсон –чудова людина, чудовий музикант. Львів'яни вже мали можливість його чути на минулих фестивалях джазових. Він написав твір Львів, який вважає надбанням після відвідин нашого міста, він закохався у Львів», – розповідає заступниця гендиректора обласної філармонії Іоланта Пришляк.

А Брія Блессінг та проект ShockolaD на другий день події презентують на фестивалі пісні із нового альбому «IVASYUK». Це колаборація львівських музикантів Ігоря Гнидина та Анастасії Литвинюк із американською співачкою. Приєднається до них і польський саксофоніст.

«Це пісні Івасюка, які ми абсолютно переробили в своїх джазових аранжуваннях. Для когось це буде відкриттям, хтось вже чув таке, але ми хочемо донести і зробити цю музику знову новою й сучасною, з нами ще заграє запрошений гість з Польщі Шимон Камиковські, який заграє на саксофонах», – пояснює учасниця проекту ShockolaD, ведуча фестивалю Анастасія Литвинюк.

Leopolis Jazz Fest стартує 27 червня. У програмі – виступи всесвітньо відомих виконавців із різних країн світу, майстер-класи, розваги. Триватиме свято упродовж п'яти днів.